На трассе «Таврида» столкнулись 10 автомобилей

На одном из участков трассы «Таврида» в Бахчисарайском районе Крыма утром в понедельник, 31 января, произошла массовое ДТП. Столкнулись 10 автомобилей.

На одном из участков трассы «Таврида» в Бахчисарайском районе Крыма утром в понедельник, 31 января, произошла массовое ДТП. Столкнулись 10 автомобилей.

«Никто не пострадал, движение не перекрыто. Все обстоятельства и причины ДТП выясняются», — сообщили ТАСС в МВД Крыма.

Столкновения произошли у села Глубокий яр, говорится в сообщении на сайте Упрдор «Тамань», обслуживающей трассу.

«31 января в 8.30 на федеральной трассе А-291 Керчь — Симферополь — Севастополь рядом с селом Глубокий яр (240 км) произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств». В момент аварии видимость [была] хорошая, дорожное покрытие — мокрое, гололеда не было, температура воздуха — плюс три градуса.

«Согласно датчикам ГЛОНАСС, которыми оборудована спецтехника подрядной организации, обработка покрытия противогололедными материалами была проведена заблаговременно. На месте работают сотрудники ДПС и эксплуатирующей организации. По направлению в Севастополь движение осуществляется в штатном режиме», — сообщает дорожное ведомство.

Накануне спасатели предупреждали о сильных снегопадах в Крыму, гололедице и усилении ветра до 25 метров в секунду днем в воскресенье и до утра понедельника.

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В пресс-службе УГИБДД по Республике Крым уточнили, что столкнулись 15 автомобилей: «Произошло пять ДТП с 15 единицами автотранспорта. Предварительно, в одном ДТП — одна единица, в другом — пять, в трех ДТП — по три единицы». В результате столкновений люди не пострадали.

Движение по трассе «Таврида» в направлении из Севастополя в Симферополь временно организовано по одной полосе.