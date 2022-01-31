На отремонтированной дороге нет ни тротуаров, ни освещения

Прокуратура Севастополя через суд добивается обустройства автодороги «Орлиное – Родниковое – Колхозное» в соответствии с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения.

Прокуратура Севастополя через суд добивается обустройства автодороги «Орлиное – Родниковое – Колхозное» в соответствии с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения.

Прокурорская проверка установила, что деятельность департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры при содержании и ремонте дорог идет в разрез с законодательством о безопасности дорожного движения. Автодорога «Орлиное – Родниковое – Колхозное», отремонтированная в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», не приведена к нормативному состоянию. В частности, на участках, проходящих по населенным пунктам, отсутствуют стационарное электрическое освещение и тротуары.

Прокуратура направила в суд исковое заявление, в котором потребовала от департамента профинансировать расходы на устранение допущенных нарушений, а от ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» — обустроить тротуары и освещение.

Гагаринский районный суд удовлетворил иск в полном объеме, но решение еще не вступило в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.