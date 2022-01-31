Когда будут благоустраивать общественные пространства в селах, пока неизвестно

Из 10 объявленных к благоустройству в 2022 году общественных пространств власти Севастополя выделили финансирование горхозу только на четыре. Остальными территориями должны заняться муниципальные власти.

Из 10 объявленных к благоустройству в 2022 году общественных пространств власти Севастополя выделили финансирование горхозу только на четыре. Остальными территориями должны заняться муниципальные власти.

Напомним, перечень общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», был сформирован голосованием и объявлен 1 июня 2021 года на федеральном портале gorodsreda.ru. В каждом из 10 муниципальных образований Севастополя получилось по одному победителю.

Однако в январе 2022 года на заседании правительства города было объявлено, что благоустроят четыре общественных пространства. На эти цели департаменту городского хозяйства выделили 168 млн рублей.

Выясняя судьбу оставшихся шести общественных территорий, «Севастопольская газета» обнаружила Протокол заседания Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды на территории города Севастополя, в котором победившие в голосовании территории распределены в зависимости от проживающего в том или ином муниципальном образовании количества населения: более 20 тысяч и менее 20 тысяч человек. В результате был определен первый адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в в 2022 году. В него и включены четыре территории, находящиеся в Балаклавском, Гагаринском, Ленинском и Нахимовском МО. Это зеленая зона в районе дома №106 по проспекту Генерала Острякова, зеленая зона между домами 40 и 32 по проспекту Октябрьской Революции, сквер по ул. Новикова,30 и зеленая зона в районе домов №47 и №49 по ул.Федоровской в п.Любимовка.

Во второй адресный перечень — по внутригородским муниципальным образованиям с общей численностью менее 20 тыс человек — включены оставшиеся шесть общественных пространств. Их будут благоустраивать муниципальные власти в рамках переданных им полномочий.

Муниципалитетам придется заняться благоустройством:

— Андреевский МО — скейт-площадка в парке «Прибрежный» в с.Андреевка;

— Верхнесадовский МО — зеленая зона в районе ул.Севастопольская, 64А, с.Верхнесадовое;

— Инкерман — детская площадка у Дома культуры;

— Качинский МО — сквер у памятника погибшим землякам в с.Полюшко;

— Орлиновский МО — спортивная площадка ГТО на ул.Молодежная, с.Орлиное;

— Терновский МО — зеленая зона между ул.Солнечная и ул.Подгорная, с.Терновка.

«Севастопольская газета» поинтересовалась, как реализуется данный проект в Андреевском МО у его главы Павла Сысуева. По его словам, 26 января к ним приехали представители ГБУ «Парки и скверы» и проектной организации «Новый город».

— Они осмотрели место, где будет установлена скейт-площадка. О том, как это будет финансироваться, пока у меня никакой информации нет. Возможно, это будет сделано через ГБУ «Парки и скверы», — рассказал П.Сысуев.

О срока проектирования и строительства пока тоже речи не идет. Судя по всему, это будет определено в ближайшее время. Пока идет подготовка к проектированию. Как все это будет делаться, главе МО пока неизвестно.