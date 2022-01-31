Изменился механизм уплаты имущественных налогов для организаций

Об изменениях, вступивших в силу с 1 января 2022 года налогоплательщикам Севастополя рассказали на онлайн-вебинаре, организованном отделом камерального контроля в сфере налогообложения имущества налоговой службы.

Об изменениях, вступивших в силу с 1 января 2022 года налогоплательщикам Севастополя рассказали на онлайн-вебинаре, организованном отделом камерального контроля в сфере налогообложения имущества налоговой службы.

Бездекларационный порядок уплаты транспортного и земельного налогов продолжает действовать и в 2022 году. Организации самостоятельно обязаны исчислить и уплатить в бюджет субъекта авансовые платежи. С учетом праздничных и выходных дней авансовые платежи в 2022 году уплачиваются в три срока, не позднее: 4 мая, 1 августа и 31 октября. По итогам 2021 года, установлен единый срок оплаты транспортного и земельного налогов — не позднее 1 марта 2022 года. Кроме того, необходимо, при наличии правовых оснований, направить заявление о льготах по итогам 2021 года в срок не позднее 1 мая.

В соответствии с нормами регионального законодательства на территории Севастополя расчет налога на имущество организаций зависит от кадастровой стоимости. Все объекты имущества делятся на две категории:

— объекты, по которым налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости и ставка по таким объектам с 01.01.2022 составляет – 1,5 процента.

— объекты, по которым налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости.

Перечень объектов недвижимого имущества, по которым налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, утвержден Приказом Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя от 30.11.2021 №153, который размещен на официальном сайте правительства Севастополя. Данный порядок действует с 1 января 2022 года и влияет на корректный расчет сумм авансовых платежей.

В 2022 году организации также, как и в случае с транспортным и земельным налогами, обязаны самостоятельно исчислить и в те же сроки уплатить в бюджет субъекта авансовые платежи. Срок оплаты по налогу на имущество организаций единый, как и для остальных имущественных налогов — не позднее 1 марта 2022 года.

Однако, декларация по налогу в 2022 году по итогам 2021 года предоставляется в обязательном порядке — срок предоставления установлен не позднее 30 марта текущего года. Налоговые ставки по налогу на имущество организаций по итогам 2021 года не изменились и остались такими же как в предыдущем году.

По-прежнему, не являются плательщиками налога на имущество — организации, применяющие специальные налоговые режимы, но только при соблюдении определенных условий. В частности, налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим в виде единого сельскохозяйственного налога не уплачивают налог при условии использования объектов недвижимости только для переработки и реализации сельхозпродукции и (или) для оказания сельхоз услуг.

Кроме того, освобождение от уплаты налога на имущество организаций применяющих упрощенную систему налогообложения предусмотрено в случае если объект имущества облагается налогом исходя из среднегодовой стоимости, а не от кадастровой стоимости.