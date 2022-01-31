И планируют, и контролируют бюджет неправильно

О тонкостях и проблемах главного финансового документа — бюджета города рассказал «Севастопольской газете» депутат, член постоянных комитетов по бюджету и экономике Законодательного Собрания Сергей Борисов.

Согласно основному финансовому документу, размер севастопольской казны в 2022 году составит более 61 млрд рублей, большая половина из которых поступят в бюджет из федерального центра.

По мнению профессионального экономиста С.Борисова, при написании трехлетнего бюджета допущена стратегическая ошибка. Она в том, что два важнейших городских закона — бюджет Севастополя и закон «О социально-экономическом развитии города до 2030 года» - идут вразрез друг с другом.

Что не планировали, то и не делают

Бюджет Севастополя, как и любого другого региона, формируется программно-целевым методом, на основании госпрограмм, которые являются основным его насыщением (98,6%). При этом в городе существует и другой стратегический закон «О социально-экономическом развитии города до 2030 года», который был принят в 2017 году. В апреле прошлого года Контрольно-счетная палата Севастополя провела мониторинг и анализ реализации госпрограмм на предмет их соответствия стратегии. В результате выяснилось, что в городе вообще не сформировано 27 из 54 запланированных стратегией показателей госпрограмм. Так, например, одной из стратегических целей развития города является создание высокоэффективной экономики; условий для развития судоремонта и судостроения; высокотехнологичного машиностроение, которым при планировании бюджета уделено минимум внимания.

По мнению С.Борисова несоответствие стратегических документов фактическому закону является недопустимым.

— Губернатор Севастополя Михаил Развожаев о проблеме знает. Еще летом прошлого года он озвучил свою позицию по этому вопросу: план социально-экономического развития Севастополя морально устарел, его надо переделать, определить новые сектора развития. Но закон не актуализирован и по сей день. Документ не изменен, и мы входим в новый год со старым законом, который идет полностью вразрез с бюджетом, — считает С.Борисов.

По его мнению, планирование не всех программ — это достаточно хитрый ход.

— Заметить подобное может только специалист. Для чего это сделано? Согласно контрольной деятельности правительству надо отчитываться перед заксобранием. Вот и получается, все что правительство запланировало — выполнено. Пять пунктов запланировали и все выполнили! Какие вопросы? А когда посмотрели, как вы эту госпрограмму создали, почему в этой госпрограмме отсутствуют еще 11 пунктов? Они же напрямую относятся к экономическому развитию Севастополя. Как так происходит, что промышленность лежит на лопатках, а на бумаге все хорошо? Потому что сверху идут сокращенные задачи. Если никто ничего не планирует, то ничего и не делается, — объясняет странности бюджета С.Борисов.

Что не так в нашем королевстве?

— Я вам приведу цифры поступления денег в бюджет в 2019 году, да, и по 2020 году динамика примерно такая же. По данным федеральной налоговой службы, озвученным на коллегии в прошлом году, поступления в городской бюджет от риэлторской деятельности и всего нашего сельского хозяйства вместе с промышленностью составили равные показатели — 6,7%. Вы понимаете в каком состоянии находятся эти отрасли?

В 2021 году на развитие промышленности правительством было выделено 12 млн рублей! В 2022 году — 20! В то время как на объект ФЦП — индустриальный парк «Гераклид», не имеющий по мнению С.Борисова под собой никакой экономической основы, денег не пожалели.

Депутат считает, что в Севастополе в полном объеме не задействован механизм особой экономической зоны (ОЭЗ). Экономическая зона не работает, потому что инвестиционный климат в городе неблагоприятный. Любой инвестор, прежде чем вложить средства, рассматривает два критерия — возвратность денег и безопасность и только потом прибыльность. Но деньги в виде инвестиций в Севастополь не идут из-за возможных высоких рисков. По данным уполномоченного по защите прав предпринимателей за прошлый год по индексу административного давления Севастополь находится на 43 месте.

В севастопольской ОЭЗ зарегистрировано 10 государственных унитарных предприятий (ГУП). Возникает вопрос, сколько они за семь лет получили инвестиций? Сколько открыли рабочих мест, какой суммой льгот из бюджета воспользовались? При этом из 288 рабочих мест в 10 ГУПах — 208 — это в том или ином виде структуры севастопольского винзавода. От всех предприятий города 60% убытка приносят государственные унитарные предприятия.

— Я не видел еще ни одного унитарного предприятия, которое было бы прибыльным, — констатирует С.Борисов, который является заместителем председателя комитета по бюджету заксобрания.

Дефицит и дотации

Из пояснительной записки департамента сельского хозяйства и потребительского рынка по расчету и распределению бюджетных ассигнований из бюджета Севастополя и субсидий из федерального бюджета на 2022-2024 годы только по одному по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство» можно заметить, как недофинансирована отрасль. Так на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками на 2022 год при реальной потребности в 716 тысяч руб. в бюджете запланировано — 245,5 тысяч. Дефицит составляет 57%. При этом на 2023 год потребности в 824,6 тысяч, запланировано — 257 тысяч. Дефицит — 61%.

На возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями (семечковыми, косточковыми и орехоплодными культурами) на 2021 потребности оценивались в 18 млн руб. Было запланировано 5,8 млн руб. Дефицит составил 60%. На 2022 необходимо 7 млн, а запланировано 3,2 млн. Дефицит — 42%.

На возмещение части затрат, понесенных сельхозпроизводителями на модернизацию и обновление сельхозтехники в 2022 необходимо 97,2 млн рублей. Запланировано 3,2 млн. Дефицит — 93,4%.

На возмещение затрат на прирост, приобретение и сохранение сельскохозяйственных животных на 2022 необходимо 9,44 млн руб. Запланирован миллион, дефицит 89,41%. А в 2020 году данное мероприятие вообще не финансировалось.

На предоставление субсидий юридическим и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на развитие аквакультуры (товарного рыбопроизводства) в 2020 реальные потребности составляли 3,5 млн руб (дефицит 56,2%), в 2021 — 30 млн. Было выделено 3,4 млн. Дефицит составил 77%. В 2022 необходимо 109,3 млн рублей, запланировано 3,4 млн, дефицит 93%.

При этом по информации С.Борисова в прошлом году департамент сельского хозяйства даже не проработал документ о порядке выдачи компенсаций, лишив тем самым сельхозпроизводителей права на восполнение понесенных затрат.

— Фактически дела не делаются, потому что неправильно планируются и не контролируются, — говорит С.Борисов. — У нас уже провалилось 15 отраслей экономики. А сколько в этих отраслях предприятий? Правильно было бы, если правительство разобралось, что там происходит. Может, им помочь как-то надо, на предприятиях работают люди, которые в случае банкротства останутся без работы. А это уже проблема доходной части бюджета.

Экономист-депутат считает, что городу к «большой радости» выделяют очень существенные суммы на развитие. Но когда-нибудь период «налаживания работы» закончится и дальше Севастополю придется зарабатывать и существовать за счет собственных средств.

Возможности есть

Наполнить бюджет в текущем порядке все-таки можно. С.Борисов прежде всего остановился на доходах от рекламы.

— Весь рекламный бизнес в городе находится в теневой зоне. Работа в этом направлении ведется в вялотекущем режиме. На этот год запланировано легализовать порядка 10-15 билбордов. А Крым с одной точки за пять лет по аукциону берет около одного миллиона рублей. У нас 800-1000 точек — это ежегодно выпадающие доходы бюджета в 800 млн рублей, — подсчитал С.Борисов.

Кроме того депутат затронул тему работы неместных строителей на севастопольских стройках. По его мнению, работа жителей из других регионов неблагоприятно сказывается на наполнении городского бюджета. Например, с капитального ремонта улицы Большой Морской в город поступило ноль налогов на доходы с физических лиц. Это при том, что законодательство РФ предполагает открытие обособленных подразделений по месту организации фактических работ, постановку их на учет. В таком случае налоги на доход с физических лиц (с зарплаты) платятся на местах. Если бы так произошло, то с работ по реконструкции ул.Большой Морской город мог получить примерно 70-80 млн налогов.

Всего в Севастополе за прошлый год освоили 30-40 млрд руб, с этих денег бюджет города также ничего не получил, утверждает С.Борисов.

Затыкать дырки — неправильная политика

Бюджет Севастополя колеблется от 50 до 70 млрд рублей. Его собственная доходная часть составляет 17 млрд. Чтобы выйти на самоокупаемость необходимо дополнительно порядка 10 млрд рублей и прежде всего в виде налогов, которые может принести городу, в первую очередь, экономика. При этом в городе достаточно активно ведется строительство, реализуются программы федеральной целевой программы (ФЦП), которые обеспечат городу необходимую привлекательность, при этом, предупреждает наш собеседник, стоит учитывать, что эти объекты станут финансовым обременением для города, в дальнейшем их содержание и обслуживание ляжет на плечи местного бюджета.

— Невозможно каждый раз ездить в Москву и просить деньги на закрывание дыр. Затыкать дырки — неправильная политика. Она никуда не приведет. Чтобы что-то сделать, в первую очередь, надо научиться планировать и, во-вторую, запланированное — выполнять, — резюмировал С.Борисов.

Кстати, за бюджет-2022 фракция коммунистов в заксобрании Севастополя, а С.Борисов состоит именно в этой фракции, не голосовала.