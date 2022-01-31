Еще трое севастопольцев попались на уловки телефонных мошенников

За два выходных дня жертвами дистанционных преступников стали двое мужчин в возрасте 37 и 65 лет и 74-летняя пенсионерка. В общей сложности они потеряли 1 миллион 300 тысяч рублей.

За два выходных дня жертвами дистанционных преступников стали двое мужчин в возрасте 37 и 65 лет и 74-летняя пенсионерка. В общей сложности они потеряли 1 миллион 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, преступные схемы телефонных мошенников остаются прежними: в двух случаях на телефоны потерпевшим позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банковских учреждений, и под предлогом защиты счетов от преступных посягательств убедили перечислить свои сбережения на продиктованные счета. В третьем случае 37-летний мужчина добровольно сообщил преступникам полные реквизиты своей банковской карты и сразу же лишился более ста тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативники уголовного розыска проводят мероприятия, направленные на розыск и задержание дистанционных мошенников.

Полиция Севастополя в очередной раз напоминает жителям города: звонки о якобы возникших проблемах с банковским счетом поступают только от мошенников, независимо от того, кем они представляются и какими неприятностями угрожают. Единственная их цель —любым способом убедить вас в том, что существует риск потерять сбережения и заставить под диктовку выполнять инструкции, чтобы похитить деньги.

Если вам поступил подобный звонок — прекратите разговор и не отвечайте на звонки неизвестных. Только так вы сохраните свои деньги. Обязательно расскажите о мерах предосторожности своим родным и близким, особенно пожилым родственникам.

Будьте рассудительны, не попадайтесь на уловки мошенников!