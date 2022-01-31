Детей с ОРВИ будут обследовать на ковид

Вопрос о необходимости всех детей, заболевших ОРВИ, тестировать на наличие новой коронавирусной инфекции, 31 января на аппаратном совещании инициировала главный санитарный врач города Анна Мелюх.

Вопрос о необходимости всех детей, заболевших ОРВИ, тестировать на наличие новой коронавирусной инфекции, 31 января на аппаратном совещании инициировала главный санитарный врач города Анна Мелюх.

— Прошу департамент обратить внимание на детское население, потому что на сегодняшний момент индикативный показатель не достигает 100%, — обратилась А.Мелюх к директору департамента здравоохранения Виталию Денисову.

В качестве средства реализации А.Мелюх предложила большинство экспресс-тестов, которые, по заверению заместителя губернатора Александра Кулагина, города должен получить в самое ближайшее время в большом количестве, направить в детские больницы.

Еще раньше на совещании прозвучало, что в городе значительно выросло (на 31) количество класов, отправленных на карантин на ОРВИ.