В роддоме №1 теперь кабинет неотложной медицинской помощи для детей

В связи с высоким уровнем заболеваемости несовершеннолетних острыми респираторными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, департаментом здравоохранения Севастополя было принято решение вместо проведения обещанного ремонта старого здания роддома №1 временно открыть там дополнительный кабинет неотложной медпомощи.

В связи с высоким уровнем заболеваемости несовершеннолетних острыми респираторными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, департаментом здравоохранения Севастополя было принято решение вместо проведения обещанного ремонта старого здания роддома №1 временно открыть там дополнительный кабинет неотложной медпомощи.

— Заболеваемость дает большую нагрузку на систему здравоохранения и прежде всего на педиатрическое звено. Увеличилась обращаемость в кабинеты неотложной помощи, количество вызовов возросло, поэтому было принято решение с 27 января открыть дополнительный кабинет неотложной помощи, расположенный в роддоме на пр.Гагарина. Кабинет в первую очередь обслуживает детей Гагаринского района, — объяснила ситуацию заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним детской поликлиники №2 Екатерина Соломаха.

По ее словам, кабинет принимает детей с признаками ОРВИ и тех, у кого имеется контакт по коронавирусной инфекции вне очереди, без предварительной записи. Производится стандартный осмотр детей, выбирается тактика лечения, при необходимости выдаются лекарственные препараты. Юным пациентам с признаками ОРВИ делаются экспресс-тесты и анализ ПЦР для выявления коронавирусной инфекции. Прием ведут два врача посменно.

Для проведения более глубоких исследований и в сложных случаях для уточнения диагноза детей направляют в другие педиатрические отделения, где есть для этого техническая возможность. Если температура тела у больного выше 38 градусов, врачи рекомендуют обращаться в колл-центр и вызывать педиатра на дом. По данным Е.Соломахи, только вчера в кабинет неотложной помощи на ул.Юмашева обратилось 95 родителей с температурящими детьми.

На вопрос «Севастопольской газеты», не боятся ли медики, что передвижения больных коронавирусной инфекцией детей вместе с родителями к пункту неотложной помощи на общественном транспорте приведет к еще большему распространению опасного заболевания, Е.Соломаха ответила, что никакой угрозы в связи с этим нет.

— В большинстве случаев дети добираются до кабинета пешком, либо на собственном транспорте. В наш кабинет обращаются в основном по территориальному признаку: дети, которые прикреплены к детской поликлинике на пр.Гагарина, — уверена врач.

Что рекомендует министерство

Министерство здравоохранения РФ 26 января опубликовало памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции. В ней объясняется, что необходимо предпринять в случае, если заболел ребенок. Первым пунктом сказано: «Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу».

В дальнейшем советуют позвонить в единую службу «122» или в колл-центр территориальной поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником и строго выполнять их рекомендации по диагностике и лечению заболевания.