Развивать транспорт до 2030 года будут за 166,7 млрд рублей

Госпрограмму Севастополя "Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя с 2022 по 2030 годы" утвердили 27 января на заседании правительства.

Госпрограмму Севастополя "Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя с 2022 по 2030 годы" утвердили 27 января на заседании правительства.

Как доложил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено, финансовое обеспечение программы составляет 166,7 млрд рублей, в том числе на 2022 год — 15,1 млрд рублей (из них, 8,6 млрд руб — из федерального бюджета), на 2023 год — 15,7 млрд руб (федеральных, 10,9 млрд руб), на 2024 год — 5,5 млрд рублей (1,3 млрд рублей - федеральные), на 2025 — 9,7 и 5,8 (соответственно), на 2026-30 годы — 128 млрд руб.

Он также сообщил, что планирование развития транспортной системы предполагает работы по 9 направлениям.

Среди них, переход от субсидий перевозчикам к оплате посредством заключения госконтрактов, завершение выплат по лизинговым платежам за поставленные троллейбусы и автобусы, а также обеспечение денежных платежей за поставку пассажирских катеров, выплату субсидии за перевозку пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, реконструкцию 13 объектов инфраструктуры, создание системы управления и диспетчеризации.

Направление «Автомобильные дороги и развитие улично-дорожной сети» предусматривает строительство автодороги, которая свяжет Ленинский, Нахимовски и Гагаринский районы города (Гераклейская рокада).

По словам П.Иено, программа позволит увеличить к 2030 году протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения до 1137,6 км.