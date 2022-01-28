Проект ремонта детского стадиона на улице Частника не выполнили в срок

Подрядная организация и ее руководитель оштрафованы на 1,3 млн рублей за нарушение сроков исполнения обязательств по госконтракту.

Подрядная организация и ее руководитель оштрафованы на 1,3 млн рублей за нарушение сроков исполнения обязательств по госконтракту.

Прокуратура Ленинского района Севастополя проверила соблюдение законодательства при исполнении государственного контракта на проведение проектно-изыскательских работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа для сдачи норм ГТО по ул.Частника, 87.

Установлено, что контракт заключен между обществом с ограниченной ответственностью «Южный город» и государственным бюджетным учреждением «Дирекция капитального строительства» в январе 2019 года в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года». Однако в установленные его условиями сроки работы подрядчиком не исполнены.

В отношении директора и юридического лица ООО «Южный город» прокуратура возбудила дела об административном правонарушении за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства. По результатам их рассмотрения организация и должностное лицо оштрафованы на общую сумму почти 1,3 млн рублей.

Постановления суда вступили в законную силу.

Полное выполнение контрактных обязательств контролируется, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.