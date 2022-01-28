Проблема Языковой балки никак не решается

О проблеме, связанной с разграблением Языковой балки, 28 января в очередной раз рассказал заместитель директора департамента природных ресурсов и экологии Вадим Писляк.

О проблеме, связанной с разграблением Языковой балки, 28 января в очередной раз рассказал заместитель директора департамента природных ресурсов и экологии Вадим Писляк.

Для начала, он напомнил, что проблема Языковой балки существует с 2019 года, и за это время по данному вопросу состоялось уже более 20 судебных заседаний.

Нанесенный ущерб от уничтожения фисташковых деревьев по результатам заседания от 26 января оценен в сумме 2,023 млн рублей, и этот ущерб выплачен собственником участка.

- Сейчас наши сотрудники фиксируют по каждому гектару балки кто, откуда, куда и что возит. Возбуждены административные расследования, сделаны запросы, вопрос контролируют сотрудники МВД, ГИБДД, горхоза, налажено взаимодействие с природоохранной прокуратурой и с другими силовыми структурами федерального уровня, - заявил замруководителя Севприроднадзора.

По словам В.Писляка, природоохранники вынуждены соблюдать определенные процессуальные нормы, что приводит к затягиванию решения вопроса.

- Объект проблемный и скандальный, собственники там в процессуальном отношении подкованы, теперь они действуют под другим предлогом. Мы это все прорабатываем и должны принять соответствующие решения, - заявил он.

Напомнив, что в прошлый раз была проведена экспертиза и установлено, что вывозили полезные ископаемые.

- Сейчас мы не можем это утверждать, потому что теперь они утверждают, что вывозят отходы, - уклончиво заявил В.Писляк. Только после этого можно говорить о нарушении.

На вопрос о возможности создания на территории Языковой балки ООПТ В.Писляк сказал, что для этого сначала нужно провести изыскания.

- Мы должны четко понять, что охранять. Обращение граждан было, но пока нет материалов обследования. У нас уже есть перспективные ООПТ, которые мы должны создавать. Хотя я не исключаю, что когда-то и там будет создано ООПТ, - сказал он.

По словам чиновника, впереди у Севприроднадзора много судебных заседаний по вопросу Языковой балки, в том числе и по разным нарушениям, выявленным в 2019, 2020 и 2021 годах.

При этом он сказал, что сумма ущерба, присужденного к выплате судом 1 инстанции, составляет 90 тыс рублей, но и его, вероятно, будут обжаловать.

Пока не будет вступившего в силу решения суда, штраф или ущерб могут не выплачивать.

Информацию, куда вывозят полезные ископаемые из Языковой балки, В.Писляк озвучивать не стал, хотя сказал, что в Севприроднадзоре знают, кто, кому какой объем и куда передают вывозимое из Языковой балки.