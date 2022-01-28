При помощи выставки общественники пытаются изменить негативное отношение к таврам

Севастопольский фонд возрождения крымскотатарской культуры им.профессора Изидинова 27 января представил зрителям выставку «От Таврики к Крыму через века».

Сохранение исторической памяти, бережное отношение к культурному наследию, популяризация древних культур — основные цели проекта этой общественной организации. Тематическая экспозиция подготовлена при поддержке Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества в 2021 году.

В течение года проектная команда фонда Изидинова собирала и обрабатывала научные тексты о таврах — древнем народе, упомянутом в письменных источниках Геродота и Страбона.

— В 2021 году мы получили президентский грант — около двух миллионов рублей на реализацию проекта «От Таврики к Крыму через века». Цель проекта — повысить информационный уровень нашей целевой аудитории в области таврской культуры. Одной из задач было создание информационной выставки, где были бы собраны те или иные имеющиеся на сегодняшний день факты о таврской культуре, — рассказала Венера Курмаева, руководитель фонда Изидинова.

В экспозиции представлены костюмы, реплики (авторские копии, выполненные в похожей манере и материале, но могущие отличаться от оригинала размерами или отдельными деталями изображения) таврских керамических и ювелирных изделий, стенды, рассказывающие о результатах работы общественной организации.

— Выставка называется «От Таврики к Крыму через века». Мы пытались смоделировать для наших зрителей новый взгляд на культуру тавров, которая в исторических источниках имеет довольно разнообразные характеристики, но чаще всего негативные. Работая с архивными источниками, наша команда историков, художников, дизайнеров пришла к выводу, что та концепция, которая складывается в современном историческом поле о таврах, не имеет под собой основания. Потому что тавры — это гораздо больше чем, то о чем пишут в учебниках, — уверен куратор выставки Шевкет Кешфидинов.

По его словам, международный опыт формирования туристических кластеров вокруг объектов древних культур говорит о туристическом потенциале таврской культуры. При этом, крымские объекты ничем не уступают английскому Стоунхенджу или скульптурам с острова Пасхи.

На открытие выставки пришло много единомышленников, среди них выделялась группа из 28 студентов торгово-экономического техникума — будущих менеджеров по туризму. Они заинтересовались новыми знаниями о древнем народе.

— В рамках практических занятий мы всей группой пришли на открытие выставки. Нам интересно познакомиться с историей и культурой тавров, узнать, кем они были на самом деле. Еще наш факультет хотел бы сотрудничать с общественной организацией. Так что можно сказать, что мы пришли сюда наводить мосты, — раскрыла учебные тайны студентка торгово-экономического техникума Ульяна Кофтун.

Выставка работает в ретрокинотеатре «Украина» и продлится до 27 февраля. Вход свободный.

Отметим, что фонд Изидинова и в 2022 году получил президентсткий грант на дальнейшее развитие проекта «От Таврики к Крыму через века».