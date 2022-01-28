Подрядчика для проектирования энергоподстанции в Севастополе назначили в Москве

На сайте госзакупок размещена информация о контракте на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство сетевого комплекса ПС-330/110 кВ «Нахимовская» в районе между ПС-330 кВ «Севастополь» и заводом ЖБИ (Чернореченская, 129) с подключением линии электропередачи 330 кВ к ТЭС — 330 кВ «Балаклавская».

На сайте госзакупок размещена информация о контракте на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство сетевого комплекса ПС-330/110 кВ «Нахимовская» в районе между ПС-330 кВ «Севастополь» и заводом ЖБИ (Чернореченская, 129) с подключением линии электропередачи 330 кВ к ТЭС — 330 кВ «Балаклавская».

Заказчиком этой закупки определено АО «Крымэнерго», начальная (максимальная) цена заявки — 162,2 млн рублей.

Как следует из протокола подведения итогов открытого конкурса, в нем приняли участие два претендента, победителем стало — АО «НТЦ ФСК ЕЭС», как предложившее меньшую цену (148 млн руб), по сравнению с ООО «СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ». Название победителя расшифровывается, как «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы», с ним в итоге и заключило договор АО «Крымэнерго». Деньги будут выделены из федерального бюджета.

На проектирование ПС «Нахимовская» определено 11 месяцев, начиная с момента заключения контракта (27 декабря 2021 года), то есть до декабря 2022 года.

Местонахождение подстанции — территория между существующей подстанцией «Севастополь» и заводом железобетонных изделий на улице Чернореченской, 129. После строительства ее планируют подключить к Балаклавской ТЭС. Это район восьмого этапа трассы «Таврида» — у развилки на Президентскую дорогу в районе села Штурмового.

Напомним, что Министр энергетики России Николай Шульгинов провел в Москве рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаил Развожаевым, на которой обсуждалась реализация ФЦП социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года в части развития энергетики. Среди вопросов обсуждения было и строительство подстанции «Нахимовская».

Нынешнее заключение контракта отражает ситуацию, согласно которой Федеральную целевую программу развития Крыма в конце декабря 2021 года заменили на госпрограмму. Это означает, что теперь подрядчика выбирают в федералы, а не субъект.

Известно также, что строительство самой подстанции должны завершить в 2024 году и оно обойдется примерно в 2,33 млрд рублей.