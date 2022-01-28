На время ремонта причала в Инкермане будут искать временный

Причал в Инкермане, закрытый для приема катеров с 1 января из-за аварийного состояния, необходимо ремонтировать. На это, как предполагается, понадобится примерно два года.

Причал в Инкермане, закрытый для приема катеров с 1 января из-за аварийного состояния, необходимо ремонтировать. На это, как предполагается, понадобится примерно два года.

На этот период поручено найти альтернативный причал, который бы смог временно принимать катера. Вопрос был рассмотрен 27 января на заседании правительства Севастополя.

В процессе обсуждения выяснилось, что проекты по ремонту причалов, которые начали изготавливать в 2017-2018 годах, из экспертизы так и не вышли, а теперь уже устарели из-за обновлления нормативной базы. Их необходимо не корректировать, а разрабатывать заново.

Причал в Инкермане, который на сегодня имеет высокую степень аварийности, вызывает особую тревогу.

— Гидротехническое сооружение выведено из эксплуатации еще в 2018 году, есть предписание прокуратуры об остановке катерного сообщения еще в прошлый период. На сегодня износ основных конструкций составляет не менее 80%, там небезопасная швартовка. Другого варианта мы пока не видим, потому что, если даже ставить причальный понтон, он все равно должен присоединяться. Причал имеет подвижку, и при швартовке судов он начинает смещаться, в результате чего может произойти обрушение, — пояснил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

Он дал задание оценить причальные мощности порта и найти какое-то другое место, которое можно оборудовать для безопасной швартовки пассажирских катеров. В качестве варианта, по словам главы гортранса, рассматриваются причалы Севморзавода.

— Мы для себя определили три приоритетных объекта: Инкерман, Радиогорка и площадь Нахимова, — доложил он.

По словам руководителя департамента, его подчиненные уже встретились с коллегами из капстроя и ознакомились с проектной документацией, которая была разработана. Сейчас заново готовится техническое задание, и в этом году планируют приступить к проектированию.

На вопрос главы города об источнике финансирования, П.Иено ответил, что департамент подал предложение о включении затрат в госпрограмму до 2030 года.