КФУ переходит на дистанционное обучение

Крымский федеральный университет им.Вернадского (КФУ) с понедельника на три недели перейдет на дистанционную форму обучения из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил телеграм-канал вуза.

Крымский федеральный университет им.Вернадского (КФУ) с понедельника на три недели перейдет на дистанционную форму обучения из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил телеграм-канал вуза.

«Крымский федеральный университет переходит на дистанционный формат обучения, который продлится с 31 января по 20 февраля», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что медицинская академия будет работать в дистантно-практическом формате, при котором обучение будет организовано дистанционно, а по необходимости студенты-медики будут привлечены к работе в системе здравоохранения Крыма. Институт педагогического образования и менеджмента в Армянске, Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в поселке Советском, Прибрежненский аграрный колледж, а также ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж в селе Маленькое будут работать в очном формате.

«На организации одинакового формата обучения для всех структурных подразделений и филиалов университета, независимо от эпидемиологической ситуации в каждом, настаивал Совет обучающихся КФУ», — отмечается в сообщении.

КФУ был образован в августе 2014 года, объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В нем обучаются более 30 тысяч студентов, из них около 2,5 тысяч — иностранцы.