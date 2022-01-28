Два пассажирских катера могут поставить в Севастополь в 2022 году

Пассажирские катера, которые должны быть построены для Севастополя по договору лизинга, могут поступить в город уже в 2022 году.

Пассажирские катера, которые должны быть построены для Севастополя по договору лизинга, могут поступить в город уже в 2022 году.

Об этом 27 января на заседании правительства города сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

— Надеюсь, что в этом году нас судостроители не подведут и поставят нам два катера, — сказал ркуоводитель транспортного департамента.

Он также рассказал, что в прошлом году представители департамента выезжали на место и смотрели за ходом работ. По их мнению, шансы получить в этом году два катера достаточно высокие. В ответ П.Иено получил поручение губернатора держать эту ситуацию на контроле.

— Понятно, что здесь у нас контрактные отношения, и в случае нарушения будут применены соответствующие санкции. Но нам нужны новые катера, а не санкции, — отреагировал на доклад губернатор Михаил Развожаев.

О строительстве для города новых пассажирских катеров заговорили еще в 2005. В 2014 году было объявлено о намерении приобрести пять пассажирских катеров, за их постройку готов был подрядиться Севморзавод.

В 2019 году за проект пассажирского катера для внутригородских перевозок по бухтам Севастополя взялись студенты кораблестроительных вузов России в финале второго всероссийского конкурса «Я буду строить корабли».

В 2020 году тогдашний глава гортранса Сергей Румянцев сообщил, что по итогам конкурсных процедур между коллективами участников в составе «Нептун», «Нефтефлот», «Вымпел», «ГТЛК» заключен договор на поставку пяти единиц пассажирских судов смешанного плавания «река-море» для нужд города Севастополя на 1 миллиард 245 миллионов рублей».

Однако до 2022 года новые катера в город так и не поступили.