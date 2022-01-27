За просьбу не слушать музыку по ночам сосед получил семь ножевых ранений

Именно столько ударов нанес 36-летний севастополец своему соседу, который в очередной раз сделал ему замечание за громкую музыку в ночное время.

Именно столько ударов нанес 36-летний севастополец своему соседу, который в очередной раз сделал ему замечание за громкую музыку в ночное время.

Словесная перепалка между мужчинами быстро перешла в драку, в ходе которой любитель тишины получил множественные ранения кухонным ножом.

Меломана задержали сотрудники правоохранительных органов. Он сознался в содеянном, принес соседу свои извинения, частично возместил причиненный вред.

Гагаринской районный суд Севастополя признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, и назначил мужчине 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Обжаловать это решение подсудимый может в течение 10 дней, сообщили в пресс-службе суда.