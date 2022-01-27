Школе №25 присвоили имя капитана Драпушко

Имя капитана Марка Семеновича Драпушко присвоили севастопольской общеобразовательной школе №25. Распоряжение об этом принято 27 января на заседании правительства.

Имя капитана Марка Семеновича Драпушко присвоили севастопольской общеобразовательной школе №25. Распоряжение об этом принято 27 января на заседании правительства.

Проект документа внес департамент образования по инициативе педсовета школы №25 совместно с родительской общественностью.

М.Драпушко родился в 1909 г. в семье рабочего в Винницкой области. Работал на шахте, затем художником по росписи фарфора. В 1931 году призван на службу на Балтийский флот. В 1936-1938 гг. служил в Училище береговой обороны в Севастополе. В 1940 г. был назначен командиром береговой батареи № 19 в Балаклаве, которая принимала активное участие в обороне Севастополя 1941-1942 годов в период Великой Отечественной войны.

Погиб 17 июня 1942 года при налете немецкой авиации взрывом бомбы был завален подземный командный пункт батареи, среди погибших батарейцев погиб и капитан Драпушко.

М.Драпушко похоронен в Севастополе, а именем героя в 1988 году названа одна из улиц Балаклавы.



