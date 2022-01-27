Распланировали и размежевали Новый Херсонес

Постановление о проекте планировке и проекте межеванию территории части кадастровых кварталов в районе государственного археологического музея-заповедника Херсонес Таврический приняли 27 января на заседании правительства Севастополя.

Постановление о проекте планировке и проекте межеванию территории части кадастровых кварталов в районе государственного археологического музея-заповедника Херсонес Таврический приняли 27 января на заседании правительства Севастополя.

- Документация по планировке территории подготовлена в целях реализации концепции создания историко-археологического парка Херсонес Таврический, - доложил на заседании директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

По его информации, в рамках проектирования документацией по планировке территории предусмотрена реализация проектных решений по строительству объектов в 5 этапов:

Первый включает в себя размещение Детского художественно-эстетического центра, а также полный комплекс работ по размещению следующих объектов: филиал Международного детского центра Артек, контрольно-пропускного пункта, подъездной дороги и котельной.

На втором этапе предполагается выполнить полный комплекс работ по размещению Международного археологического центра, Музея античности и Византии, подземного паркинга и контрольно-пропускного пункта.

На третьем этапе планируется выполнение полного комплекса работ по строительству Музея истории Крыма, квартала реконструкции Древнего города, ремесленные мастерские, сувенирные лавки, мини-музей.

На четвертом этапе - размещение Музея Христианства и двух корпусов туристического центра.

На пятом - осуществление работ по примыканию планируемой дорожной сети к существующей городской улично-дорожной сети.

Также в рамках каждого этапа предполагается размещение объектов благоустройства, инженерных сетей и сооружений, подпорных стен, технологических присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций.

Документацией предусмотрено размещение подземного паркинга на 800 машино-мест. Общая площадь территории, в отношении которой разработана документация по планировке территории, составляет 24 га.

При этом территория общего пользования, которая предусмотрена в рамках утверждаемой документации, составит 11,4 га. То есть, половина территории придется на озеленение.

- В настоящее время в отношении объектов культурного наследия регионального значения «Береговые батареи №12 и №13 прорабатывается концепция работ по их сохранению, она будет определена в дальнейшем по результатам проектирования, - сообщил М.Жукалов.

Он также рассказал, что проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети путем ее расширения.

В этих целях проектом предусматривается изъятие земельного участка, расположенного по адресу улица Древняя,27 (объект общественного питания), а также двух земельных участков площадью 400 кв м и 1300 кв м, на которых размещены гаражные боксы.

При этом докладчик отметил, что проектом не предусмотрено изъятие земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами по улице Древней и любых иных жилых многоквартирных домов.

По словам М.Жукалова, общественные обсуждения были проведены с 26 ноября по 27 декабря 2021 года, общее количество поступивших замечаний и предложений — 41, из них юридически значимых — 14, и все они были положительными.

Из общего количества замечаний (41), поступивших в адрес департамента, положительных оказалось 31.

Как уже сообщалось, строительные работы в Новом Херсонесе уже идут полным ходом, достроить объект планируют в 2024 году.