Покушались на незаконный сбыт амфетамина

Информация о направлении в суд двух уголовных дел о покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере размещена на сайте городской прокуратуры Севастополя.

Информация о направлении в суд двух уголовных дел о покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере размещена на сайте городской прокуратуры Севастополя.

Речь идет об обвинительных заключениях по двум уголовным делам в отношении трех местных жителей в возрасте 41, 25 и 24 лет. Они обвиняются в совместном совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ).

По версии следствия, мужчины планировали расфасовать и незаконно сбывать на территории города Севастополя с использованием сети Интернет амфетамин в особо крупном размере.

В ноябре 2021 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю пресекли преступные действия злоумышленников. Они задержаны в лесном массиве в Нахимовском районе г. Севастополя непосредственно при приобретении из тайника-«закладки» партии амфетамина для дальнейшего сбыта. Таким образом, из незаконного оборота изъято более 9,8 кг указанного психотропного вещества.

Уголовные дела с утвержденными прокуратурой обвинительными заключениями направлены в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.