Неизвестные вандалы продолжают разрушать парки и скверы Севастополя

О том, что хулиганы сломали молодые деревья, высаженные в парке 60-летия СССР на проспекте Генерала Острякова, 24 января в своем Инстаграм-аккаунте сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

О том, что хулиганы сломали молодые деревья, высаженные в парке 60-летия СССР на проспекте Генерала Острякова, 24 января в своем Инстаграм-аккаунте сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Он также опубликовал фотографии, сделанные в Сквере севастопольских курсантов в Стрелецкой бухте, на которых — поломанные качели и коммунальщики, отмывающие от надписей двери общественного туалета.

Е.Горлов выразил сожаление по поводу совершенных актов вандализма и призвал горожан бережно относится к городской собственности.

Как сообщили «Севастопольской газете» в ГБУ «Парки и скверы», их специалисты знают о происшествии в парке 60-летия СССР: они выезжали на место, зафиксировали количество поломанных деревьев и запросили видеоматериалы с камер видеонаблюдения.