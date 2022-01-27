Мошенники убедили жертву помочь искать мошенников

Для хищения крупной суммы злоумышленники разыграли целый спектакль и убедили пожилую женщину выполнить в общей сложности 133 транзакции на два миллиона рублей.

Для хищения крупной суммы злоумышленники разыграли целый спектакль и убедили пожилую женщину выполнить в общей сложности 133 транзакции на два миллиона рублей.

В отдел полиции Гагаринского района обратилась жительница Севастополя, 1953 года рождения с заявлением, что у нее обманным путем похитили два миллиона рублей. Пенсионерке позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудницей безопасности регионального коммерческого банка и сообщила, что с ее банковского счета кто-то пытается похитить деньги.

С помощью нескольких сообщников, которые звонили с более чем 20 различных сотовых номеров и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, мошенникам удалось убедить жертву помочь им «провести оперативные мероприятия по поимке преступников».

Когда женщина засомневалась и отказалась выполнять инструкции, один из звонивших представился сотрудником спецслужбы и пригрозил уголовной ответственностью за отказ от содействия. Чтобы окончательно убедить жертву выполнять требования, мошенник отправил ей фото своего «служебного удостоверения». Испуганная женщина выполнила все требуемые условия и лишилась сбережений, полученных от продажи недвижимости.

Полиция Севастополя призывает жителей города не поддаваться на уловки мошенников, которые для осуществления своей преступной деятельности используют любые возможности: привлекают многочисленных сообщников, представляются сотрудниками правоохранительных органов, прибегают к угрозам и психологическим приемам. Помните: главная цель мошенников застать вас врасплох, любыми путями убедить выполнять инструкции, чтобы похитить все ваши денежные сбережения.