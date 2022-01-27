Китайский гороскоп-2022

Самый важный праздник в лунном календаре — Новый год — это приход весны. Он отмечается на второе новолуние после зимнего солнцестояния — между 12 января и 19 февраля. В 2022 году весна и Новый год придут 1 февраля.

Самый важный праздник в лунном календаре — Новый год — это приход весны. Он отмечается на второе новолуние после зимнего солнцестояния — между 12 января и 19 февраля. В 2022 году весна и Новый год придут 1 февраля.

Новый год по лунному календарю называют китайским, потому что его празднование распространилось по Азии, а в дальнейшем и по миру, именно из Поднебесной. Более того, в большинстве стран, отмечающих этот праздник, «китайский» Новый год является государственным праздником и радостным событием для представителей всех национальностей и конфессий.

Из Китая пришел и гороскоп по годам, посвященным животным. 2022-й — это год Тигра.

Чего же ждать всем знакам по восточному календарю?

Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Тигр не в восторге от вашего подхода к жизни, поэтому будет ставить палки в колеса при малейшей возможности. Не смотрите на тех, кто все время рискует и чем-то жертвует — с вами такой номер не пройдет. Больше внимания посвятите важным делам, которые, возможно, перекладывали не просто со дня на день, а с года на год.

Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Год Тигра для Быка будет полным неожиданностей. Не злитесь и не принимайте поспешных решений, если не хотите о них пожалеть в скором времени. Не торопитесь бежать на цель, выставив вперед рога. Внимательно продумывайте свои действия, успех любит планирование.

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Год Тигра для Тигра, естественно, принесет колоссальный успех! Все карты в ваших руках, а звезды сошлись над вами, чтобы освещать дорогу. Любые начинания будут удачны, поэтому беритесь смело за большие дела и занимайтесь тем, к чему действительно лежит душа.

Кот или Кролик (1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

2022 год для Котов (Кроликов) предупреждает, что нужно быть готовыми к переменам, которые сначала не захочется принимать, но со временем вы свыкнетесь и будете даже довольны ими. Вы привыкли к спокойному образу жизни, но теперь придется с ним попрощаться. Сумейте разглядеть в этом положительные стороны.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Драконы в год Тигра — любимчики судьбы. Перемены, новые возможности — это все то, что разжигает в вашей крови огонь. Вы справитесь и найдете способ взлететь на вершину.

Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Год утомительный, но полезный и несущий ценный опыт. Все перемены, несмотря на ссадины при их получении, произойдут к лучшему. Знания, которые получите в 2022 году, будут вам полезны всю жизнь.

Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Лошадь в год Тигра наконец-то приступит к воплощению своих желаний и самореализации. Как никогда ранее, вам захочется иметь свое дело. Вы сможете все, если будете верить в себя, закроете глаза на помехи вокруг и обуздаете страхи внутри. Год Тигра — самое время для перемен.

Овца или Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

У Козы в начале года будут проблемы в личной жизни. Не рубите сгоряча и попробуйте наладить отношения, терпеливо высчитывая каждый шаг. Или поставьте точку в отношениях, если бороться за них дальше не видите смысла.

Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Год Тигра для Обезьяны подарит много интересных перемен и приятного вдохновения. Ваша жизнь станет похожей на захватывающий сериал, но, увлекшись проблемами героев вокруг, не забывайте о своей собственной судьбе. Не помогайте другим, если вас об этом не просят.

Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Год Тигра для Петухов не будет легким. К счастью, выпавшие трудности будут вам вполне по плечу. Следите за здоровьем и финансами, неудача может подкрасться с неожиданной стороны. Воздержитесь от резких решений и грубости, это может навредить.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Год будет вполне удачным, если не станете жертвовать собой и своими интересами с целью помочь другим. Собаки — благородные и честные, но порой с трудом отличают, кто друг, а кто таким притворяется. За что бы вы ни взялись и как бы ни протекал ваш путь, впоследствии получите выгоду для себя.

Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

2022 год для Кабана будет непростым, но вы справитесь. Нагрянут непредвиденные перемены, которые поначалу будут раздражать, затем не оставят другого выбора, кроме как привыкнуть. С великодушием примите изменения, дарованные вам Тигром, думайте, как мудрец, и поступайте так же.