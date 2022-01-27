Что зимой цветет в Крыму

Зимой, как никогда, хочется добавить ярких красок, разнообразить пейзаж. «Севастопольская газета» подготовила подборку о кустарниках и деревьях, цветущих в Крыму зимой и наполняющих пространство вокруг нежным ароматом.

Зимой, как никогда, хочется добавить ярких красок, разнообразить пейзаж. «Севастопольская газета» подготовила подборку о кустарниках и деревьях, цветущих в Крыму зимой и наполняющих пространство вокруг нежным ароматом.

Зимой вы по-прежнему сможете любоваться благоухающими розами и, несмотря на заморозки, повсеместно цветущими календулой, бархатцами, львиным зевом, анютиными глазками, маргаритками, одуванчиками.

Вполне обычны зимой цветущие юкки — гости из Центральной Америки. Это вечнозеленые растения с низким стеблем, который практически не виден, а сразу над землей возвышаются крупные красивые листья, располагающиеся по спирали. Цветы похожи на гигантские ландыши.

В декабре на Южном берегу Крыма можно увидеть цветущие деревья мушмулы. Некоторые экземпляры были завезены на полуостров более 150 лет назад. Деревья используют для озеленения парков. Цветы у мушмулы мелкие, образуют метелки, плоды имеют привкус земляники, абрикоса и яблока.

Калина боднантенская — замечательный кустарник с душистыми и плотными соцветиями для теплого климата, хотя выдерживает и понижение температуры до –23°С. Начинает цвести в декабре – марте плотными шаровидными очень ароматными соцветиями. Высота кустарника — около двух метров. Очень декоративна листва, меняющая окраску весной и осенью.

В январе в Крыму цветет жасмин кустарниковый или голоцветковый — это невзрачные кусты с желтыми цветами. Он сбрасывает листья достаточно поздно, а на голых побегах в декабре – марте распускаются яркие желтые цветки. Они не пахнут. Растение используют для вертикального озеленения.

Химонантус или зимоцвет — кустарник высотой около 2,5 метра в Крыму относится к полувечнозеленым. В суровые зимы он сбрасывает листву, в мягкие — сбрасывает листья частично. Цветение можно наблюдать с декабря по март. Цветет ароматными цветами, к почвам нетребователен, засухоустойчив. Растение ядовито!

Жимолость цветет в Крыму и зимой. Ее цветки отличаются сильным нежным, очень приятным ароматом. Куст высотой 2-3 метра, густоветвистый, прямостоящий, листопадный или вечнозеленый. Цветет сливочно-белыми или желтоватыми ароматными цветами в пучках, выходящих из пазух листьев.

Цветение лещины обыкновенной выглядит совершенно необыкновенно. Оно начинается до распускания листьев — на деревьях в январе появляются золотистые тычиночные сережки, длиной до пяти сантиметров.

Форзиция — кустарник с яркими желтыми колокольчатыми цветами обычно зацветает в Крыму в начале февраля, в периоды теплой зимы даже раньше. Куст цветущих побегов форзиции настоящий «золотой фонтан».

Сумах — растение семейства анакардиевых хорошо растет в субтропическом и умеренном климате, включая Крымский полуостров. Он украшает каменистые склоны Крымских гор и поднимается на высоту до 750 м над уровнем моря. Специя из молотых ягод сумаха применяется в турецкой кухне для заправки салатов, на Кавказе — в качестве приправы к шашлыку.

Розмарин в Крыму — это первоцвет. Голубые волны цветущего кустарника появляются в парках и скверах в конце декабря. Окультуренный розмарин растет в южной части России, а в диком виде не встречается. В 1813 году его начали культивировать в Никитском ботаническом саду. С давних времен люди используют ароматные побеги розмарина в медицине, парфюмерии и кулинарии.

Хеномелес (айва японская) — его большие оранжевые или розово-кирпично-красные цветки невероятно эффектны на зимней клумбе. Плоды хеномелеса напоминают яблоки. Они достаточно плотно висят на ветках. В Севастополе этот экзотический кустарник зацветает в конце февраля. Как и сакура, это растение пришло к нам из Японии. На юге России культивируется уже больше двух веков. Плоды хеномелеса съедобны, издавна используются в восточной медицине.

Заметнее всего в январе цветение лавровишни, и не из-за цветов, а потому что вокруг них по-летнему жужжат насекомые. Это растение завезли в Крым с Кавказа. Название кустарник получил благодаря крупным кожистым листьям, похожим на благородный лавр. Плоды лавровишни съедобны, но косточки ядовиты — содержат синильную кислоту.