135 лет флотскому судоремонтному заводу отметят фотовыставкой

Фотовыставку о людях и трудовых буднях 13-го флотского судоремонтного завода посвятят 135-летию предприятия.

Юбилей завода торжественно отметят 28 января, хотя, как значится в исторических документах, предписание № 1103 Главного командира Черноморского флота и портов Черного и Каспийского морей о создании механической мастерской порта при Алексеевском сухом доке было издано 26 января 1887 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Завод является уникальным в судостроительной отрасли, о чем, поздравляя 26 января коллектив, напомнил нынешний директор 13-го судоремонтного завода ЧФ Павел Флоря.

Он также сообщил, что в 1891 году в Южной бухте, на Минной стенке, была создана электромеханическая мастерская Севастопольского порта. Вместе обе эти мастерские фактически и стали основой будущего 13-го судоремонтного завода ЧФ.

За 135 лет своего существования предприятие решало задачи по обеспечению технической готовности Черноморского флота.

Всего черноморские судоремонтники отремонтировали более 6,5 тыс. кораблей, судов и подводных лодок более 220 проектов.

Сотни заводчан удостоены государственных наград, а сам завод в 1987 году за достигнутые производственные успехи, решение задач по ремонту кораблей Черноморского флота и в честь 100-летия со дня образования был награжден орденом Трудового Красного Знамени.