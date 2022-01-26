В Феодосии выберут лучшего в России специалиста по охране труда

Всероссийская ежегодная олимпиада для специалистоа по охране труда в 2022 году пройдет в Феодосии, она организована Медиагруппой «АКТИОН-МЦФЭР» при поддержке Министерства труда Российской Федерации и Федеральной службы по труду и занятости.

Всероссийская ежегодная олимпиада для специалистоа по охране труда в 2022 году пройдет в Феодосии, она организована Медиагруппой «АКТИОН-МЦФЭР» при поддержке Министерства труда Российской Федерации и Федеральной службы по труду и занятости.

Об этом сообщается на официальном сайте администрации Феодосии.

Предполагается, что олимпиада должна повысить имидж профессии специалиста по охране труда и привлечь внимание к вопросам улучшения условий и охраны труда.

Организаторы также надеются найти новые методы профилактики производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и повышения профессионального мастерства специалистов по охране труда.

Для участников определены несколько номинаций: будет определен лучший отдел охраны труда, лучший специалист по охране труда в России и в каждом федеральном округе.

Лучшему специалисту в масштабе страны обещан денежный приз в размере 100 тыс рублей, победитель по каждому федеральному округу получит по 50 тыс рублей.

Новшеством олимпиады этого года станет также номинация «Лучший студент, обучающийся по направлению «Охрана труда».

Организаторы приглашают принять участие в олимпиаде профильных специалистов, для чего необходимо зарегистрироваться на сайте: https://olimpiada.trudohrana.ru.

Потенциальным участникам необходимо изучить ключевые вопросы охраны труда, пройти тестирование и выполнить практическое задание. Сумма баллов и время ответов на вопросы определяет место в рейтинге.

Календарь олимпиады-2022 расписан с января по май.