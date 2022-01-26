У пьяной женщины украли телефон и бутылку водки

Жительница Севастополя уснула на скамейке у подъезда и стала жертвой преступления.

Жительница Севастополя уснула на скамейке у подъезда и стала жертвой преступления.

По версии полиции, 47-летняя потерпевшая после приема горячительных напитков уснула на скамейке во дворе многоэтажного дома. Этим воспользовалась случайная прохожая. Она подсела к спящей женщине и похитила ее сумку, в которой находилась бутылка водки и мобильный телефон стоимостью восемь тысяч рублей. Спиртное злоумышленница употребила, телефон сбыла в ломбард, а похищенную сумку выбросила.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую — 44-летнюю местную жительницу. Было установлено и местонахождение похищенного телефона. Аппарат изъяли.

В отношении фигурантки отделом дознания МВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.