Репродукции картин Константина Богаевского выставили на Приморском бульваре

Просветительную акцию «Уличная галерея», посвященную 150-летию со дня рождения художника Константина Богаевского, севастопольцам и гостям города представила Российская государственная художественная галерея.

Просветительную акцию «Уличная галерея», посвященную 150-летию со дня рождения художника Константина Богаевского, севастопольцам и гостям города представила Российская государственная художественная галерея.

Стенды с фоторепродукциями картин художника можно увидеть на Приморском бульваре возле Дворца детского и юношеского творчества.

На десяти стендах, укрепленных железобетонными дорожными бордюрами, размещены репродукции картин с поясняющими комментариями и цитатами близкого друга художника, поэта Максимилиана Волошина.

Константин Богаевский родился 24 января 1872 году в Феодосии. С раннего детства он проявлял одаренность и трудолюбие в рисовании: посещал мастерскую Айвазовского, брал уроки у известного феодосийского пейзажиста Фесслера. В 1891 году юноша поступает в Петербургскую Академию художеств, где занимается в мастерской профессора Куинджи.

Вернувшись в Феодосию, К.Богаевский писал пейзажи, принимал участие в выставках различных творческих и художественных товариществ и объединений. 1930-е годы — период творческого подъема художника, в его искусстве появляются новые темы. Он активно работал над индустриальными пейзажами, писал Днепрострой, Донбасс, заводы Мариуполя, создал цикл произведений «Города будущего». Но самой важной темой для художника всегда оставалась природа Восточного Крыма — Киммерии.

Художник трагически погиб 17 февраля 1943 года во время бомбардировки Феодосии советской авиацией.

Справка

Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств) — новообразованный федеральный музей изобразительного искусства в составе строящегося на мысе Хрустальный театрально-образовательного и музейного комплекса.