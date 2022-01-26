Паромный причал на Северной стороне отремонтируют после потепления

Причал №11 на Северной стороне, к которому причаливают паромы, в настоящее время не может принимать их из-за повреждений, нанесенных недавним штормом.

Причал №11 на Северной стороне, к которому причаливают паромы, в настоящее время не может принимать их из-за повреждений, нанесенных недавним штормом.

Разыгравшаяся стихия оборвала кранцевую защиту и нарушила целостность бетона. Причал был выведен из эксплуатации, там начались ремонтные работы, срок окончания которых пока точно не установлен.

Как пояснили «Севастопольской газете» в ГУПС «Севэлектроавтотранс им.А.С. Круподёрова», причал должны отремонтировать, однако в ближайшие два дня этого точно не произойдет. Как известно, при отрицательной температуре бетон не укладывают, а прогноз погоды пока неблагоприятный. А пост в Инстаграме, где троллейбусное предприятие обещает ремонт вот-вот завершить, не в счет.

Нынешнее состояние причала эксплуатирующая организация связывает с его возрастом, недавно проведенные работы по текущему ремонту отдельных металлоконструкций не позволили радикально решили проблему.

В настоящее время главной проблемой является состояние входной аппарели (пандуса) , через которую автомобили попадали на паром.

— Мы должны быть уверены в прочности этого конструктивного элемента, — заключил представитель ГУПС «Севэлектроавтотранс».