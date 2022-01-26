Каллиграфии учат в библиотеке

— Изучение каллиграфии — это модно и интересно, — утверждают севастопольские художники Дарья Самошина и Владимир Новиков, решившие открыть каллиграфический кружок на базе Библиотеки имени Анны Ахматовой.

— Изучение каллиграфии — это модно и интересно, — утверждают севастопольские художники Дарья Самошина и Владимир Новиков, решившие открыть каллиграфический кружок на базе Библиотеки имени Анны Ахматовой.

Первое занятие они провели 23 января — в День почерка, или День ручного письма, который, к слову, учрежден для напоминания об уникальности ручного письма.

Будучи увлеченными каллиграфией сами, ребята хотят создать в Севастополе каллиграфическое сообщество. Тем более, что это направление творчества — в тренде, а в Москве признанные авторитеты в этой области проводят фестивали, с участием художников со всего мира.

Например, представляют современное прочтение Устава, а вершиной всего этого считается скоропись — вид беглого кириллического письма, возникшего из полуустава во второй половине XIV века.

Так или иначе, но, по мнению художников, каллиграфия дает свободу самовыражения посредством простых средств: бумаги, туши и ширококонечного пера.

С этих азов и начался урок.

Первое, почти школьное задание — нарисовать частокол ровных палочек под углом 30 градусов, следующее — горизонтальные линии. И только после этого предлагают попробовать самое пока трудное — старательно вывести на разлиновке последовательность окружностей.

История через написание букв

По словам Д.Самошиной, написание букв и изучение шрифтов позволяют прослеживать связь между временем и историей.

— Изменения в написании букв вызывали самые неожиданные явления: войны, перемещение народов, смешение культур. За изменением написания букв можно различить черты эпох и отголоски событий, — поделилась Д.Самошина.

Для В.Новикова это продолжение его преподавательской деятельности. У себя в мастерской он уже преподает рисунок и живопись. Говорит, что начал изучать каллиграфию еще в Центре технического творчества и увлекся надолго.

Признается, что ему все время хочется писать рукой.

— Каллиграфия — это не только палочки и кружочки. Арабская вязь позволяет создавать орнаменты, сюжеты и даже писать картины. Это такой вид современного искусства, — делится художник.

Красиво и полезно

По словам Д.Самошиной, владея искусством каллиграфии, можно подписать открытку, расписать стену или нарисовать картину. Для кого-то это вообще может стать профессией. Особый аспект — медицинский: каллиграфия способствует развитию отдельных участков мозга, что приводит к замедлению процесса старения и риска развития возрастных заболеваний.

Однако главный стимул занятий каллиграфией — удовольствие, для чего даже не требуется склонности к рисованию.

Это путь, а не цель

Период овладения каллиграфией не ограничен по времени, совершенствоваться можно всю жизнь. Поэтому руководители кружка никаких временных рамок не ставят, ограничения существуют разве что в нижней возрастной границе — от 12 лет.

В идеале наполняемость группы должна составить 10-12 человек, на первое занятие пришли половина от этого количества, но все — молодые люди.

— Мы начинаем с базового письма, которое разработано на основе римского унциала, распространенного в латинских и греческих рукописях 4-9 веков, затем у нас будет известная всем и разнообразная готика — от бастарду до письма тонким пером, итальянский курсив. Затем изучим целый набор почерков, на основе которых можно развивать что-то свое, — сопровождает обучение рассказом В.Новиков.

По его словам, процесс обучения направлен на самораскрытие, побуждение к творчеству, развитие мелкой моторики (она нужна взрослым не меньше, чем детям), а также возвращение утраченных в связи с активным использованием компьютеров навыков письма.

Кстати, рассказывают, что в Японии в 20 веке в принудительном порядке для саморазвития по полчаса в день заставляли заниматься каллиграфией.

— В нашем кружке мы будем заниматься каждую субботу по два часа, опережая в этом даже японцев, — улыбнулся В.Новиков.

Пришедший на урок Антон рассказал, что с детства интересовался графикой.

— Мне нравятся идеи и взгляды Казимира Малевича на мир и на искусство Казимира Малевича, и графика, по-моему, — одна их составляющих этих взглядов. Я также воодушевлен тем, что наши компьютерные шрифты — результат увлечения каллиграфией Стива Джобса, Мне тоже хочется этому научиться.

Остается добавить, что занятия каллиграфического кружка проводятся каждую субботу в 14.00 в Библиотеке имени Анны Ахматовой (ул.Вакуленчука, 9). Свободные места за столом пока есть.