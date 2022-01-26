Дом на Частника, 56 всё еще принадлежит Черноморскому флоту

Объект попытались сдать в аренду, но потом передумали.

Объект попытались сдать в аренду, но потом передумали.

«Дом на улице Частника,56 уже не принадлежит Черноморскому флоту?», — под таким заголовком 3 декабря 2021 года «Севастопольская газета» опубликовала материал о том, что долгое время пустовавшее здание бывшей лаборатории Комендатуры Управления Черноморского флота непонятным образом перешло в частные руки. Информация об этом была получена, что называется, прямо на месте событий.

Корреспонденты «Севастопольской газеты», проходя мимо дома №56 по ул.Частника, неожиданно обнаружили настежь открытые ворота, стоящий во дворе легковой автомобиль и мужчину, который по-хозяйски осматривал территорию с многолетними завалами.

На вопрос о принадлежности объекта Черноморскому флоту, мужчина ответил, что данная территория уже военным не принадлежит, а с некоторых пор является частной. Но по публичной кадастровой карте участок по адресу ул.Частника, 56 площадью в 3,9 га с номером 91:03:001004:916 все еще относится к землям для обеспечения обороны и безопасности.

Для того, чтобы прояснить ситуацию, «Севастопольская газета» обратилась в военную прокуратуру Черноморского флота РФ.

«Проверка показала, что на указанный объект недвижимого имущества с 27.07.2017 зарегистрировано право собственности Российской Федерации и право постоянного (бессрочного) пользования ФГКУ «Крымское ТУИО» (территориальное управление имущественных отношений) Министерства обороны РФ. В результате проведенного аукциона с 18.11.2021 нежилые здания по указанному адресу представителем собственника в лице ФГКУ «Крымское ТУИО» Минобороны России, переданы в аренду», — сказано в ответе на информационный запрос.

Действительно, информация о проведенном аукционе была размещена на сайте torgi.gov.ru. В аренду предлагались двухэтажное нежилое здание общей площадью 109 кв.м, одноэтажная мастерская 56 кв.м и проходная площадью 20 кв.м. Все три здания подключены к инженерным сетям

Однако далее в ответе на запрос газеты разъясняется, что по соглашению сторон 14.01.2022 арендные отношения с победителем аукциона были расторгнуты.

«Из ведения Минобороны России здания и земельный участок не выбывали (вовлечены в хозяйственный оборот)», — резюмировано в ответе.

Очевидно история с арендой или приватизацией объекта будет продолжена.

Заметим, что состояние территории до и после изложенного никак не изменилась. Здания и двор выглядят заброшенными и захламленными, на стенах — остатки рисунков сквотеров-анархистов, которые в 2013 году предприняли попытку устроить здесь молодежный центр, но были оперативно и решительно изгнаны российскими военными при поддержке общественности.