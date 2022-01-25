Воду из Салгира очистят и направят в Межгорное водохранилище

Ученые Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета нашли способ очистить воду реки Салгир до уровня, пригодного для подачи в систему водоснабжения. Это позволит восполнить дефицит воды на полуострове.

Ученые Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета нашли способ очистить воду реки Салгир до уровня, пригодного для подачи в систему водоснабжения. Это позволит восполнить дефицит воды на полуострове.

В основу проекта легла адаптированная технологическая схема водопроводных очистных сооружений «Жаворонки», которые относятся к гидроузлу «Межгорное», расположенному вблизи села Скворцово, сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники КФУ им.Вернадского Илья Николенко.

По его словам, в процессе проведения исследований для очистки воды Салгира, которая подвергается высокому антропогенному воздействию, кроме подбора реагентов и режимов их введения для существующей технологической схемы, дополнительно использована ультрафиолетовая обработка, позволяющая существенно снизить уровень биогенного загрязнения, а также различные режимы абсорбции.

Предложенна технологическая схема очистки основана на принципе многобарьерности: в зависимости от показателей качества исходной воды могут использоваться различные элементы технологических цепочек. При высокой степени загрязнения их может быть более десяти, при меньшей степени количество элементов снижается.

При этом комплекс мероприятий, предложенный учёными Крымского федерального университета, подразумевает переброску части стока Салгира в Межгорное водохранилище объёмом 50 млн куб.м, которое сейчас не используется. В настоящее время естественный сток реки и ее притоков в период зимних и весенних паводков сбрасывается в море.

«Для Крыма важность данной работы заключается в том, что переброска части стока реки Салгир в гидроузел «Межгорное» позволит преодолеть дефицит воды и обеспечить устойчивое развитие Крыма. Использование гидроузла «Межгорное» позволяет гарантированно обеспечить водой города Севастополь, Евпаторию, Симферополь, а также прилегающие районы», — отметила директор Академии строительства и архитектуры КФУ Наталья Цопа.

Адаптированная технологическая схема, которая позволяет получить более высокую надежность процесса очистки воды, проверена в динамических условиях на пилотном комплексе, сообщила пресс-служба университета.

Научно-исследовательская работа выполнена в рамках реализации мероприятий комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя по распоряжению Правительства Российской Федерации №2668 от 16.10.2020 г. на 2020-2023 годы.