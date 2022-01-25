Венские архитекторы будут строить оперу в Севастополе, несмотря на украинские санкции

Санкции Украины не окажут влияние на деятельность австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au («Куп химмельблау»). Архитектурная компания продолжит строительство оперного театра в Крыму, несмотря на звучавшие прямые угрозы посла Украины в Австрии «разрушить существование бюро».

Санкции Украины не окажут влияние на деятельность австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au («Куп химмельблау»). Архитектурная компания продолжит строительство оперного театра в Крыму, несмотря на звучавшие прямые угрозы посла Украины в Австрии «разрушить существование бюро».

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил директор этого бюро Вольф Д. Прикс, комментируя решение властей Украины ввести санкции против этой крупной архитектурной компании из Вены и шести ее сотрудников, которые являются австрийскими гражданами.

«Санкции не окажут влияние на нашу деятельность в России. Я ведь не работаю на Украине. Они ввели санкции и говорят нам, что нам нельзя строить оперу в Крыму, но, с юридической точки зрения, это неверно, поскольку санкционный механизм ЕС не затрагивает культурные объекты», — отметил В.Прикс в ответ на вопрос, окажут ли украинские санкции влияние на деятельность компании.

При этом до недавнего времени на сайте архитектурного бюро не было публикации, посвященной строительству оперного театра в Севастополе, но в январе 2022 года проект появился.

Новые санкции и старое дело

Президент Украины Владимир Зеленский 21 января ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au и его сотрудников, принимающих участие в строительстве оперного театра в Севастополе. Санкции вводятся сроком на пять лет и предусматривают, в частности, блокировку активов, отказ в предоставлении и отмену виз, запрет въезда на территорию Украины.

Санкции против бюро как юридического лица также введены на пять лет. Они включают блокировку активов, ограничение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановку лицензий, а также предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

В 2020 году украинская прокуратура открыла уголовное дело против сотрудников архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за участие в строительстве оперного театра в Севастополе. Киев также призвал иностранных и украинских предпринимателей отказаться от проектов с этим бюро. Его руководитель В.Прикс тогда отметил, что культура не упоминается в санкциях ЕС, поэтому культурные объекты в Крыму под них не подпадают.

Ничего не нарушают

МИД Австрии принял к сведению одностороннее решение украинских властей о введении санкций в отношении австрийских граждан и венского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за участие в строительстве оперного театра в Севастополе. Компетентные австрийские органы не установили нарушений со стороны архитекторов санкционных мер ЕС, сообщили ТАСС 24 января в австрийском внешнеполитическом ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать решение властей Украины против австрийских граждан.

«Австрия принимает к сведению одностороннее решение украинских властей [о санкциях]», — отметили в МИД Австрии и добавили, что Австрия полностью соблюдает санкционный режим ЕС и добросовестно учитывает его выполнение.

При этом австрийская сторона подчеркнула, что «компетентные австрийские органы тщательно проверили деятельность указанного архитектурного бюро в отношении указанного проекта (в Севастополе — прим. ТАСС) и не обнаружили нарушений действующих санкционных мер ЕС в соответствии с постановлением (ЕС) № 692/2014 об ограничительных мерах в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя путем аннексии, которые запрещают только некоторые, а не все виды экономической деятельности».