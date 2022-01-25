Прививку от ковида для подростков привезли в детские поликлиники

Поступившие в Севастополь первые 480 доз вакцины «Спутник М» распределили по детским поликлиникам городских больниц №4 и №9. Вакцинировать подростков также можно в детской поликлинике №2 на ул.Юмашева.

Поступившие в Севастополь первые 480 доз вакцины «Спутник М» распределили по детским поликлиникам городских больниц №4 и №9. Вакцинировать подростков также можно в детской поликлинике №2 на ул.Юмашева.

Вакцина прошла клинические испытания, зарегистрирована на территории России и получила разрешение к использованию для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет (включительно). «Спутник М» является практически аналогом «Спутника V», со сниженной в пть раз дозировкой. По результатам проведенных клинических испытаний, иммунный ответ у детей, которые проходили вакцинацию, составил 93%. В стадии разработки находится вакцина для детей младшего возраста.

— Основные противопоказания у «Спутника М» такие же, как и у «Спутника V»: обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания и аллергические реакции на компоненты вакцины», — отметил главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга.

Особо подчеркивается добровольность постановки вакцины в каждом конкретном случае. Перед вакцинацией родители обязательно должны дать письменное согласие на прививку. Перед процедурой подростка должен осмотреть педиатр, измерить давление, температуру тела и сатурацию. Только в случае нормальных показателей ребенка направят в прививочный кабинет.

— Мы видим, что количество заболевших детей возросло. Коронавирус стал протекать у них тяжелее. Также мы сталкиваемся с постковидным синдромом у детей. У нас появилась возможность вакцинировать детей, подготовить их иммунную систему, — рассказала заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним поликлиники №2 Екатерина Соломаха.