Предлагают проложить «Велодорожку «Победы»

Активисты общественной организации «ВелоПобеда» подготовили и представили на обсуждение горожан новый общегородской проект: велосипедный маршрут от пл.Нахимова до бухты Казачьей.

Автор идеи проекта «Велодорожка «Победы» — участник велодвижения Севастополя, доцент СЭГИ филиала КФУ им.Вернадского и СевГУ Сергей Глеч. Он начал разработку велодорожки еще в 2019 году. Вместе с единомышленниками не раз проехал все участки предлагаемого маршрута, в том числе в темное время суток, чтобы понять, насколько это безопасно.

Разработчики предлагают организовать велосипедный маршрут, который свяжет центр города и район бухты Казачьей. Согласно концепции, велодорожка стартует от Вечного огня Мемориала героической обороны Севастополя на пл.Нахимова и финиширует у Вечного огня на музейном комплексе 35-й береговой батареи. Путь лежит через Артбухту, мемориальный комплекс на мысе Хрустальном, через новый культурно- образовательный кластер, памятник Примирению в бухте Карантинной, древний христианский храм Богородицы Влахеровской в Карантинной балке, новый культурно-исторический кластер в Южном городище Херсонеса, скверы им.Ахматовой и Севастопольских курсантов, усадьбу Херсонеса №101а на ул.Рыбачий причал, парк Победы, обновленный пляж «Омега», а также «Андреевский» и «Солдатский» пляжи, мимо морпорта по ул.Правды, усадьбы хоры Херсонеса №31, вдоль Казачинского шоссе и завершится возле музея 35-й береговой батареи или (второй вариант) у Херсонесского маяка. Протяженность предполагаемых маршрутов от пл.Нахимова до музея 35-й береговой батареи — 25 км; а пл.Нахимова – маяк «Херсонес» — 29 км.

По убеждению С.Глеча, «Велодорожка Победы» станет не только спортивным и культурным объектом, но настоящей изюминкой Севастополя, его визитной карточкой. Кроме того она будет играть важную роль в процессе воспитания молодежи при проведении различных мероприятий патриотической направленности.

Общественники мечтают, что маршрут будет построен с соблюдением всех норм безопасности для велосипедистов. Велодорожка должна быть шириной не менее метра, в две полосы движения, выделена красным цветом, так, чтобы автомобили не имели никакой возможности оказаться на ней для передвижения или парковки, за исключением перекрестков с автодорогами согласно действующим ПДД. На всем пути дорожку необходимо оборудовать информационными стендами с краткой информацией о культурных, музейных или военно-исторических объектах, встречающихся на маршруте.

Затраты на организацию велодорожки они оценили в 300 млн рублей. В презентации проекта эта сумма сравнивается с затратами на культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный (25 млдр руб), яхтенной мариной в Балаклаве (10 млрд руб.) и туристко-образовательным кластером у южного пригорода Херсонеса (предположительно 20 млрд руб.).

По словам С.Глеча на данный момент обсуждения идеи в адрес проекта поступило порядка 10 предложений, пожеланий и отзывов. Рассмотренный и доработанный проект общественники собираются представить в администрацию города для изучения возможностей по его реализации.

Новый генплан дает велосипедистам шанс

Общественная организация «ВелоПобеда» занимается продвижением подобных проектов. Ее руководитель Мария Маркова сообщила «Севастопольской газете», что на данном этапе внятного механизма перехода от процесса обсуждения к передаче наработок в правительство города не существует.

Тем не менее известно, что в настоящее время правительство города заключило контракт с ГПУ «Институт Генплана Москвы» на доработку генерального плана развития Севастополя а, в его контексте и развития всей дорожно-транспортной городской инфраструктуры. В связи с этим шансы на реализацию проекта «Велодорожка Победы» и предыдущего проекта общественной организации «Велокаркас Севастополя» значительно возросли.