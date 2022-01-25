Передачу скифского золота Украине обжаловали в Верховном суде Нидерландов

Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Об этом сообщил ТАСС 24 января руководитель международной ассоциации «Таврида» и эксперт по международным вопросам, юрист Александр Молохов.

Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Об этом сообщил ТАСС 24 января руководитель международной ассоциации «Таврида» и эксперт по международным вопросам, юрист Александр Молохов.

«Кассационная жалоба направлена. Физически она будет в суде только завтра. Она только от музеев, от России жалобы не будет», — сказал собеседник агентства.

В конце октября прошлого года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Глава Крыма Сергей Аксенов в декабре обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой подключить Генеральную прокуратуру к тяжбе о принадлежности коллекции. На минувшей неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона следит за развитием ситуации. Позиция РФ заключается в том, что ценности должны находиться в Крыму.

Проверяют, кто и как отправлял золото на выставку

Тем временем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о доследственной проверке по факту хищения коллекции скифского золота, которая принадлежит четырем музеям Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

«В связи с вывозом более двух тысяч артефактов скифской культуры, принадлежащих музеям Республики Крым, и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. предоставить подробный доклад о ходе процессуальной проверки», — говорится в сообщении.

ТАСС приводит и заявление заместителя руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Крыма Александра Молохова о том, что «идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер».

В 2014 году бывшие чиновники Минкульта России и их коллеги в Крыму подписывали документы, согласно которым скифское золото своевременно не вернули в музейный фонд РФ. Это «конкретные чиновники, которые давали указания», уточнил заместитель руководителя рабочей группы.

Скифское золото — коллекция более чем из двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.