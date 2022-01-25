На благоустройства четырех общественных пространств выделили 169 млн рублей

В 2022 году в Севастополе благоустроят четыре общественных пространства, которые были выбраны голосованием в 2021 году.

В 2022 году в Севастополе благоустроят четыре общественных пространства, которые были выбраны голосованием в 2021 году.

Постановление об этом принято 24 января на заседании городского правительства.

Речь идет о нацпроекте «Жилье и городская среда» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, на реализацию всех четырех проектов будет выделено 168,9 млн рублей, а в голосовании приняли участие примерно 30 тысяч человек.

Он также напомнил, что эти четыре территории в качестве приоритетных набрали наибольшее количество голосов.

На сегодня, по трем проектам уже получены все необходимые согласования, по еще одному ждут результата согласования в ближайшее время.

Реагируя на доклад, губернатор распорядился еще раз представить окончательные варианты горожанам оказать и убедиться, что все замечания учтены «в той логике, в которой эти проекты были поддержаны».

Напомним, что в 2022 году благоустраивать решено следующие общественные пространства:

1. Зеленая зона в районе дома №106 по пр.Генерала Острякова;

2. Зеленая зона между домами №40 и №32 по пр.Октябрьской Революции;

3. Зеленая зона в районе домов №47 и №49 на ул.Федоровской в поселке Любимовка;

4. Сквер на ул.Новикова в Балаклаве.

В 2021 году по этому же проекту были благоустроены шесть общественных пространств: зеленая зона в районе дома №141 по ул.Хрусталева, общественная территория в раойне дома №61 по ул.Горпищенко, скверы на улицах Паршина, Яна Гамарника, Генерала Мельника, а также сквер им.Полины Осипенко в Любмовке. Общий объем финансирования на эти объекты составил 146,523 млн рублей.