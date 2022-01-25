Как получить налоговый вычет за занятия спортом

В Севастополе 28 спортивных организаций включены в перечень Минспорта РФ, дающий право тренирующимся там на возврат НДФЛ.

В Севастополе 28 спортивных организаций включены в перечень Минспорта РФ, дающий право тренирующимся там на возврат НДФЛ.

Законодательство Российской Федерации дополнено новой нормой: можно получить налоговый вычет в размере 13% от потраченной суммы на физкультурно–оздоровительные услуги, при соблюдении определенных условий.

Самое главное: гражданин, претендующий на вычет, должен являться плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — он должен быть официально трудоустроен и с его заработной платы удерживаться в бюджет налог.

Второе условие: организация, оказывающая услуги, должна быть включена в «Перечень физкультурно–спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности на 2022 год».

Найти этот перечень можно на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации в разделе «О налоговом вычете за занятия спортом». В этот перечень на конец 2021 года вошло 28 севастопольских налогоплательщиков.

Вычет предоставляется в сумме расходов, уплаченных налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, либо ему самому, либо его детям (в том числе усыновленным) или подопечным в возрасте до 18 лет. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, — 120 000 рублей в год. Причем этот вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами (на лечение, обучение самого налогоплательщика и др.). Предельную сумму годовых затрат для всех социальных вычетов (120 000 рублей) законодатель пока оставил на прежнем уровне.

В вышеупомянутые 120 тысяч не включаются затраты на обучение детей и подопечных (в размере не более 50 тысяч рублей в год на каждого обучающегося для обоих родителей, опекунов, попечителей) и на дорогостоящее лечение. Отметим, что размер вычета на дорогостоящее лечение не ограничен.

Соответственно, при таком ограничении расходов максимальная сумма возврата по всем вышеупомянутым расходам составит 15,6 тысяч рублей за год (120 000 руб. x 13%).

Обратиться за оформлением налогового вычета по фактическим расходам в 2022 году можно к работодателю, предоставив специальное уведомление из налогового органа. Работодатель не будет удерживать НДФЛ из зарплаты, пока не выплатит всю сумму вычета.

С января 2023 года налогоплательщики могут самостоятельно заявить вычет, направив декларацию 3-НДФЛ за 2022 год через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», или подав ее на бумаге в налоговую службу.

Социальный вычет на фитнес предоставляется при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, а именно:

— копий договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

— кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Помимо названных документов налогоплательщику также нужно предоставить банковские реквизиты для перечисления денег и свидетельство о рождении ребенка (если оформляется вычет по расходам на спортивные занятия детей).

Перечень спортивных школ, секций и клубов Севастополя, тренировки в которых дают право на получение налогового вычета

1. Бассейн Спортивной школы олимпийского резерва №1, ул.Вакуленчука, 7,

2. Спортивная школа №7, ул.Коли Пищенко, 17,

3. Бассейн ЦСК, пл.Нахимова, 2,

4. «Центр развития детско-юношеского футбола», ул. Хрусталева, 44в,

5. «Футбольный клуб «Севастополь», ул. Брестская, 21,

6. Физкультурно спортивный центр акробатики, ул.Героев Сталинграда, 43,

7. Секция тхэквондо в «Муссоне», ул.Вакуленчука, 29,

8. ФК К SPORT LINE, ул.Адмирала Фадеева, 46,

9. Центр акробатики на ул.Героев Сталинграда, 43,

10. Женский клуб «ФитБаланс», ул.Борисова, 1,

11. Женский клуб «ФитБаланс», ПОР, 67,

12. Женский клуб «ФитБаланс», Б.Морская, 50,

13. Женский клуб «ФитБаланс», пр.Ген.Острякова, 123,

14. Тренажерный зал «Олимп», пр.Ген.Острякова, 177,

15. Центр йоги «Студия тишины», ул.Героев Бреста, 59,

16. Фитнес центр S.Sport, пр.Ген.Острякова, 65а,

17. Секция ушу, пр.Победы, 44б,

18. Секция ушу в спортзале «Чайка», ул.Костомаровская, 3,

19. Секция плавания ИП Дятчик Д.В. в бассейне филиала МГУ, ул.Героев Севастополя, 7,

20. Фитнес клуб BARSKOVGYM, пр.Античный, 7в,

21. Фитнес клуб Safari Sport, ПОР, 48а,

22. Школа плавания AQUATRON в бассейне филиала МГУ, ул.Героев Севастополя, 7,

23. Футбольная школа «Спартак Юниор», ул.Отрадная, 16,

24. Футбольная школа «Чемпионика», ул.Отрадная, 16 и ул.Героев Сталинграда, 27,

25. ГБУ «Городской центр социальных и спортивных программ», ул.Б.Михайлова, 8,

26. Федерация тхэквондо, ул.Вакуленчука, 29/5,

27. Спортклуб «Муссон», Вакуленчука, 29/10,

28. Школа циклических видов спорта I Love Supersport (бег, плавание, триатлон) — занятия в бассейнах МГУ, комплекса «Аквамарин» и Нахимовского училища.