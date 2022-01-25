Громившего АЗС мужчину задерживали с применением спецсредств

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Севастополю задержали и передали полицейским 35-летнего местного жителя, который устроил погром на одном из автозаправочных комплексов в Нахимовском районе города.

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Севастополю задержали и передали полицейским 35-летнего местного жителя, который устроил погром на одном из автозаправочных комплексов в Нахимовском районе города.

Как пояснил сотрудникам Росгвардии, прибывшим на автозаправку по тревожному сигналу, один из работников АЗС, неизвестный мужчина ломал рекламные вывески, разбрасывал заправочные пистолеты, потом вбежал в мини-маркет и продолжил разгром. Он бил ногами товар и попытался спровоцировать драку, вел себя агрессивно, размахивал руками, угрожая физической расправой работникам АЗС.

При задержании мужчины, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, правоохранители были вынуждены применить спецсредства.

Нарушитель общественного порядка передан сотрудникам полиции, проводится проводится проверка, сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Севастополю.