Задержан житель Крыма по подозрению в убийстве супруги

Возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Симферопольского района. Он подозревается в том, что убил жену и расчленил, чтобы избавиться от трупа.

Возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Симферопольского района. Он подозревается в том, что убил жену и расчленил, чтобы избавиться от трупа.

По данным следствия, в новогоднюю ночь между подозреваемым и его супругой произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес несколько ударов по голове женщины. Предположив, что от полученных травм она скончалась, мужчина вывез тело потерпевшей на территорию кладбища, где, расчленив его, закопал. После чего обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении супруги.

Все это время правоохранительными органами велась работа по розыску женщины, отрабатывались различные версии ее исчезновения, в том числе – совершение в отношении нее насильственного преступления.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, благодаря слаженной работе следователей, следователей-криминалистов СК и оперативных сотрудников МВД по Республике Крым было раскрыто преступление, совершенное в условиях неочевидности, установлено лицо, его совершившее.

Подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.