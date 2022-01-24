Вакцинировать подростков будут вакциной "Спутник М"

Поступила первая партия (480 доз) вакцины «Спутник М» для подростков, в возрасте от 12 до 17 лет (включительно). Об этом 24 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложил заместитель губернатора Александр Кулагин.

Поступила первая партия (480 доз) вакцины «Спутник М» для подростков, в возрасте от 12 до 17 лет (включительно). Об этом 24 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложил заместитель губернатора Александр Кулагин.

По его словам, подростков уже можно начинать прививать от ковида, и те родители, которые готовы дать согласие на прививку, могут записать своего ребенка по номеру телефона «122».

На совещании также прозвучало, что в контактном центре, с которым можно связаться по номеру телефона «122», также планируется добавить сотрудников, на что субъектам обещают выделить дополнительные средства в виде субсидии из федерального центра, из расчета 1 оператор на 30 тысяч человек.