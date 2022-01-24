В Госдуме предложили ввести ответственность для чиновников за случаи нападения бездомных животных

О необходимости изменения законодательства, связанного с бродячими животными, рассказал председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин.

Комментарий спикера касался страшной трагедии в Забайкалье: стая собак насмерть загрызла ребенка.

«Проблемой бездомных животных в стране никто системно не занимается. До тех пор, пока не случится трагедия. В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах. А также разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов», — считает В.Володин.

Как возможные варианты он привел освобождение частных приютов для животных от налогов на землю и гранты на стерилизацию собак.

«Этот вопрос необходимо решать цивилизованно и достойно. Наши дети не должны быть жертвами бездействия взрослых», — отметил В.Володин.