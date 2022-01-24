Утвердили проект планировки и проект межевания территории под входную группу Парка живой истории

В правительстве Севастополя 24 января на заседании правительства утвердили проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Ясная,45.

В правительстве Севастополя 24 января на заседании правительства утвердили проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Ясная,45.

- Документация по планировке территории подготовлена в целях реализации участником свободной экономической зоны проекта по созданию Парка живой истории «Федюхины высоты» - сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, пояснив, что речь идет об устройстве входной группы.

Он также уточнил, что проектируемая территория расположена в Балаклавском муниципальном округе, около села Первомайское, ее площадь составляет 3,78 га.

Там же прозвучало, что на данной территории не предполагается размещение объектов жилого, производственного назначения, а также объектов социальной инфраструктуры.

Особо подчеркнуто, что проектом предлагается лишь корректировка ранее установленной генпланом 2005 года функциональной зоны.

Согласно действующим законам, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

- Фактически из 12 га земельного участка с видом разрешенного использования «историко-культурная деятельность», в рамках которого и реализуется проект создания Парка живой истории, изменяется функциональное назначение по генеральному плану всего лишь 3,78 га земли для того, чтобы как раз разместить эту входную группу и то благоустройство, которое частично уже выполнено, - сообщил М.Жукалов.

Напомним, что Парк живой истории — это место проведения Военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах.