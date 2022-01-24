Севприроднадзор проверяет, кто опять роет в Языковой балке

На основании информации СМИ Севприроднадзор провел обследование берега в Языковой балке и зафиксировал там технику и ведущиеся работы по погрузке грунтовой насыпи и транспортировку.

На основании информации СМИ Севприроднадзор провел обследование берега в Языковой балке и зафиксировал там технику и ведущиеся работы по погрузке грунтовой насыпи и транспортировку.

В настоящий момент природоохранный департамент проверку по выявлению нарушений природоохранного законодательства.

Копии материалов обследования направлены в полицию для рассмотрения вопроса хищения имущества города Севастополя, а также в Управление Федеральной службы судебных приставов для проверки исполнения судебного решения, по которому проведение работ на указанном участке запрещено до приведения проекта производственных работ в соответствие с требованиями законодательства.

Сотрудники Севприроднадзора продолжают следить за ситуацией, сообщила пресс-служба департамента.

Три года борьбы

О возобновлении добычи грунта в водоохранной зоне Языковой балки местные жители сообщили телеканалу НТС 18 января. Были поставлены в известность Севприроднадзор и правоохранители.

Председатель СТ «Берег» Людмила Руденко считает, что КамАЗЫ вывозят грунт в аэропорт «Бельбек», где сейчас строится терминал.

Борьба за сохранение Языковой балки продолжается уже третий год. Сценарий у собственника участка отработан: после объявления о прекращении работ техника покидает участок на пару месяцев, после чего незаконные добыча и вывоз грунта возобновляются.

Участок на берегу моря является землей сельскохозяйственного назначения.