На неизвестных лжеминеров школ заведено уголовное дело

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящихся взрывах.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящихся взрывах.

Следствием установлено, что 21 января текущего года с 6 часов утра неустановленные лица разослали по электронной почте ложные сведения о заминировании образовательных учреждений полуострова. Установлено, что сообщения о минировании поступили не менее чем в 60 школ и вузов Крыма и Севастополя.

Учитывая широкий общественный резонанс, значительное число образовательных учреждений, которые подверглись атаке информационных террористов, Следственный комитет принял к производству проверку, организованную МВД России по Республике Крым. По ее результатам возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.207 УК РФ — «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти».

Проводится ряд неотложных следственных действий, организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.