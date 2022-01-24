Медицинскую помощь поручено сделать современной и доступной

Опубликован перечень поручений Президента России по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Большая часть документа касается путей решения проблем в здравоохранении.

Опубликован перечень поручений Президента России по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Большая часть документа касается путей решения проблем в здравоохранении.

Как сообщается на сайте Президента РФ, Владимир Путин 15 января утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2021 года.

В частности, правительству Российской Федерации поручено при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения обеспечить увеличение объемов бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на софинансирование предусмотренных этими программами мероприятий, запланированных на 2021–2025 годы, с учетом повышения стоимости строительных материалов и услуг.

До конца января 2022 года необходимо провести и индексацию расходов на реализацию предусмотренных этими программами мероприятий с учетом фактической инфляции в 2021 году.

В национальный проект «Здравоохранение» поручено включить мероприятия, предусмотренные региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения, и установить целевой показатель, характеризующий удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, а также осуществлять мониторинг достижения этого целевого показателя. Срок, данный на исполнение этого поручения, — 15 февраля 2022 г.

В программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» нужно внести изменения, чтобы возможность стать участниками указанных программ была предоставлена лицам, завершившим обучение в медицинских образовательных организациях высшего образования, медицинских профессиональных образовательных организациях (в том числе обучавшимся на основании договора о целевом обучении) и изъявившим желание работать в медицинских организациях, расположенных в местах проживания таких лиц.

Для граждан, проживающих в сельской местности, необходимо обеспечить расширение возможностей приобретения лекарственных средств и медицинских изделий с использованием объектов медицинской инфраструктуры — фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также объектов инфраструктуры «Почты России».

До 20 февраля должно быть реализовано поручение обеспечить сокращение времени, необходимого на оформление врачом медицинской документации, при внедрении информационных систем в деятельность медицинских организаций.

Средства, образовавшиеся в 2021 году в результате экономии, возникшей по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятий, предусмотренных региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения, нужно использовать в 2022 году в целях увеличения объема реализации указанных мероприятий. Такое поручение дано Правительству страны совместно с органами исполнительной власти субъектов.

Также местные власти до 10 апреля должны проанализировать состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения с точки зрения решения задач по повышению доступности для населения медицинских учреждений, и при необходимости подготовить предложения о дополнительных мерах, направленных на развитие сети таких дорог.

До 15 апреля поручено обобщить региональный опыт предоставления стимулирующих мер социальной поддержки медицинским работникам первичного звена здравоохранения (включая обеспечение их жилыми помещениями, в том числе служебными, предоставление им льгот и компенсаций). Лучшие такие практики должны быть распространены в субъектах Российской Федерации.

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации поручено проанализировать причины, почему в 2021 году не достигнуты запланированные показатели национального проекта «Демография» в части, касающейся охвата граждан старшего возраста и инвалидов социальными услугами, оказываемыми организациями соцобслуживания, а также обеспечить реализацию дополнительных мер в целях исправления сложившейся ситуации и достижения этих показателей.

Высшим должностным лицам регионов рекомендовано осуществлять контроль за реализацией в 2022 и 2023 годах основных мероприятий, предусмотренных региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения, с учетом необходимости осуществления мониторинга доступности для населения медицинской помощи первичного звена и удовлетворенности населения ее качеством. Срок исполнения — 1 апреля 2022 года.