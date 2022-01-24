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Книгу с произведениями Пушкина не дали вывезти на Украину

Гражданин России не задекларировал старинное издание при выезде за границу.

Гражданин России не задекларировал старинное издание при выезде за границу.

Сотрудники Крымской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в пункте пропуска «Армянск» при таможенном контроле автомобиля гражданина России, следовавшего на Украину, обнаружили сборник произведений Пушкина.

Книга, датированная 1894 годом, находилась в багажнике автомобиля в дорожной сумке среди личных вещей гражданина. Печатное издание не было задекларировано, разрешительные документы отсутствовали. В ходе опроса мужчина сообщил, что приобрел книгу более 10 лет назад и не знал, что она может представлять историческую и культурную ценность.

Книга содержит биографический очерк поэта, известные баллады, поэмы, сказки и стихи – «Песнь о Вещем Олеге», «Кавказский пленник», «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке» и др., а также 500 писем А.Пушкина. Сборник иллюстрирован портретами самого поэта, Натальи Гончаровой, а также сценой дуэли.

Книга направлена на таможенную экспертизу, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщила пресс-секретарь Крымской таможни Ирина Хвостенко.

Справка

Вывоз физическими лицами культурных ценностей в качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа) и предусматривает подачу пассажирской таможенной декларации.

В случае отсутствия пассажирской таможенной декларации, вывоз культурных ценностей осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа), выданного территориальным управлением Минкультуры России, либо письменного уведомления территориального управления Минкультуры России о том, что заключение (разрешительный документ) на вывоз соответствующих культурных ценностей не требуется.

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