Кабинет амбулаторной помощи откроют на Юмашева, 4а

С 25 января в здании бывшей женской консультации на Юмашева, 4-а планируют заработает кабинет амбулаторной помощи для ковидных пациентов.

С 25 января в здании бывшей женской консультации на Юмашева, 4-а планируют заработает кабинет амбулаторной помощи для ковидных пациентов.

Об этом сообщил 24 января на аппаратном совещании заместитель губернатора Александр Кулагин.

По его словам, в амбулаторном кабинете будут проводить тестирование и первичный осмотр. Там же будут консультировать людей с повышенной температурой, предварив таким образом посещение заболевшими районных поликлиник.

— Там будет все специализировано на оказание такого вида помощи, — заверил замгубернатора.

Открытие новой амбулатории позволит снять нагрузку с поликлиники на улице Ерошенко, где идет затяжной ремонт и нет отдельного входа для температурящих больных.

Женская консультация №1, которая размещалась в здании на Юмашева, с 10 января 2022 года работает на ул.Правды, 6.