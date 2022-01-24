За неделю заболеваемость ковидом выросла в 1,7 раза

Заболеваемость ковидом растет галопирующими темпами. Таким образом 14 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя охарактеризовал эпидобстановку заместитель губернатора Александр Кулагин.

Заболеваемость ковидом растет галопирующими темпами. Таким образом 14 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя охарактеризовал эпидобстановку заместитель губернатора Александр Кулагин.

Он сообщил, что при росте заболеваемости в целом, госпитализация остается на прежнем уровне, а течение болезни характеризуется более легкой или бессимптомной формой.

Он также подчеркнул, что за последнюю неделю количество госпитализированных снизилось на 12% (с 274 до 241 человек). Свободный коечный фонд остается на уровне 32%: из развернутых 602 коек заняты 407, свободны 195.

В отделении интенсивной терапии — 47 человек, из них — 3 на ИВЛ.

На 10% снизилось число выявленных за неделю внебольничных пневмоний (150 случаев на прошлой неделе простив 136, на этой).

На утро 24 января в Севастополе зарегистрировано 252 новых случаев, умерли 5 новых случаев в возрасте от 66 до 93 лет.

Всего новой коронавирусной инфекцией заразились 55 136 человек, выздоровели 51 383, умерли 1 935 человек.