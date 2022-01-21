Задержан подозреваемый в убийстве матери

Житель Севастополя сознался, что зарезал мать кухонным ножом, а потом несколько дней расчленял труп и выносил по частям в мусорных пакетах.

Житель Севастополя сознался, что зарезал мать кухонным ножом, а потом несколько дней расчленял труп и выносил по частям в мусорных пакетах.

Оперативники уголовного розыска УМВД России по Севастополю во взаимодействии с сотрудниками Следственного комитета задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей матери.

Свою вину в содеянном мужчина признал. В ходе следственных действий на месте преступления рассказал о способе убийства и о мотивах его совершения.

Следствием установлено, что мужчина жил в квартире дома по ул.Горпищенко со своей 71-летней матерью.

Во время очередного конфликта сын нанес женщине несколько ударов кухонным ножом, от которых она скончалась. Желая скрыть следы преступления, мужчина четыре дня расчленял тело и выносил по частям в мусорные баки. Также он избавился от вещей, на которых могли остаться следы совершенного убийства.

Тревогу забили соседи, которые и раньше замечали, что сын бьет пожилую мать. Но теперь пенсионерка внезапно исчезла, а мужчина зачастил с пакетами к мусорным бакам. На расспросы о местонахождении матери он отвечал, что та навсегда уехала в другую страну. Бдительные соседи обратились в полицию.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры задержанный заключен под стражу. Проводится ряд следственных действий, направленных на установление картины совершенного убийства, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.